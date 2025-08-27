ACS recurre la adjudicación de obras del Battery Campus y lastra su puesta en marcha

Traspiés para la construcción del Battery Campus de la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunt. Según ha podido confirmar este diario de fuentes conocedoras del proceso, la compañía Vías y Construcciones, una de las filiales del grupo ACS, ha presentado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) un recurso contra la adjudicación de las obras -por parte de la mesa de contratación- a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona Construcción y Ocide Construcción por valor de 25,2 millones de euros más 5,3 millones de IVA. Con ello, la firma del 'holding' que dirige Florentino Pérez pone una piedra en el camino de este proyecto complementario a la gigafactoría. No en vano, hasta que el órgano estatal no resuelva -una acción cuyos plazos de decisión se desconocen, aunque podría durar unos pocos meses- no se puede avanzar en esta construcción.

Nuevo trámite en el foco

Este es, además, un nuevo movimiento en el impulso de una infraestructura que debe estar en marcha a lo largo de 2026, pero que también lleva meses en el foco por sus trámites administrativos. Sin ir más lejos, este abril, Vías y Construcciones fue junto a CHM Obras e Infraestructuras (Hormigones Martínez) la propuesta elegida por la Generalitat para llevar a cabo la obra de las instalaciones por un importe total de 30.850.146,31 euros (IVA incluido). No obstante, la mesa de contratación aceptó la alegación presentada por Acciona y Ocide, que obtuvo mayor puntación tras detectarse un error aritmético en el informe que variaba la calificación final de su competidora. Una decisión dada a conocer en junio -que garantizaba para la UTE los cuatro meses de redacción del proyecto y los doce meses más para ejecutar la obra- que ahora vuelve a estar en duda.

El contexto es importante también si se tiene en cuenta que el Battery Campus tendrá un papel clave en el engranaje de la gigafactoría. Porque además de construirse cerca de donde PowerCo fabricará sus celdas de baterías, en este edificio -que se emplaza en la parcela TR-5 de Parc Sagunt II y que tendrá una superficie total construida de 19.951,34 metros cuadrados- se buscará que se formen los profesionales que en el futuro trabajarán en el clúster de electromovilidad que se constituirá en el parque industrial alrededor de la fábrica.

Enseñanzas ligadas a la gigafactoría

Sobre ello, la propia Generalitat ha asegurado desde su anuncio que la gigafactoría da la opción de implantar un centro educativo de formación profesional en el que se impartan enseñanzas relacionadas con la actividad de la nueva factoría, con conexión con ella en el trasvase de conocimientos y aplicación de innovaciones. Para levantar este edificio, además, la intención es apostar por el uso de materiales que garantizan la reducción del consumo energético y la optimización de los recursos utilizados.