Valencia tendrá nueva conexión con el norte de Europa en el verano de 2026

El aeropuerto de Valencia vive su mejor momento. A la espera de conocer en las próximas semanas los datos de un mes de agosto que podría romper el máximo histórico mensual de la instalación en lo que a tráfico de pasajeros se refiere, la realidad es que Manises ha sido uno de los aeródromos que más crece en el Viejo Continente. Y cuando una infraestructura marca récords, el efecto llamada para seguir creciendo con la apertura de nuevas rutas coge todavía más fuerza. Un contexto que se ha vuelto a demostrar este miércoles cuando se ha conocido que Valencia se conectará el próximo verano con un destino inédito para sus instalaciones.

La nueva conexión

Es lo que ha anunciado en un comunicado la aerolínea más importante de Finlandia, Finnair, que ha señalado que a partir del 11 de abril de 2026 iniciará servicios regulares entre el aeropuerto valenciano y la capital del país nórdico, Helsinki. En concreto, está previsto que entre esa fecha y el 24 de octubre operen dos vuelos semanales los martes y los sábados, conexiones que saldrán de Valencia a las 10.35 horas y llegarán a Helsinki a las 15.45 horas. Los vuelos de retorno desde la ciudad finlandesa saldrán a las 6.20 horas y aterrizarán en Valencia a las 9.50 horas. Con ello, Valencia se sumará a otros territorios españoles como Barcelona o Madrid que ya tienen rutas gracias a la aerolínea, lo que permitirá "reforzar la importancia del mercado español" para la compañía.

Según ha explicado el director regional de Finnair para el sur de Europa, Geoffrey Carrage, "las nuevas frecuencias ofrecen más oportunidades para acercar a los pasajeros españoles al resto de destinos de Finnair. La Comunitat Valenciana es, además, un destino turístico muy popular para los viajeros del norte de Europa, que ahora tendrán un acceso más fácil y cómodo a la zona". Además, Helsinki también tendrá nuevas conexiones con otras ciudades de España como Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote para el próximo verano.

Los anuncios recientes

El anuncio de Finnair se suma a los que recientemente ha hecho una de las aerolíneas que mayor peso está cogiendo en Valencia, Wizz Air. La aerolínea húngera, sin ir más lejos, conectará Manises con Venecia (Italia) -un destino que ya operan, aunque en diferentes aeropuertos, Ryanair y Air Nostrum-, con una nueva ciudad que no tenía conexión con Valencia desde que hace casi una década la dejara de hacer Blue Air como la rumana Iași y con el aeropuerto londinense de Luton. Las dos primeras comenzarán sus servicios este próximo invierno, mientras que la última lo hará el próximo verano.