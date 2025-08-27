La oferta de habitaciones se dispara en València y los precios se contienen

Los precios imparables del alquiler y la compra de viviendas, colapsada esta última también por la reducida oferta, está provocando un alza del negocio de los pisos compartidos, es decir del arrendamiento de habitaciones. Es la única salida para tantas personas con sueldos bajos que carecen de rentas suficientes para adquirir una vivienda o alquilarla, con precios que superan los mil euros al mes. Pero también es una fórmula utilizada por muchos propietarios para obtener mayores ingresos: si arriendan un piso de cuatro habitaciones a una sola persona pueden obtener esos mil euros citados, pero si lo hacen a cuatro se llevan 1.600 al mes.

El alquiler por habitaciones crece asimismo con fuerza en el Cap y Casal por la facilidad para proceder con el desalojo del inquilino en caso de impago. Una parte de los propietarios prefieren esta opción de arrendamiento porque tienen mayor control sobre su propiedad tras los cambios legales que dan derecho a los inquilinos a que el contrato se prorrogue hasta cinco años. En València hay una oferta de 3.282 habitaciones (hace tres años había menos de mil), según datos del portal inmobiliario Idealista correspondientes a mediados de este agosto.

Oferta

Entre una cosa y la otra, lo cierto es que la oferta de habitaciones se ha disparado en el último año en València. Y mucho. En concreto, un 70 %. Es el porcentaje más elevado de toda España tras los datos de Ciudad Real (88%), Santa Cruz de Tenerife (76%), Ceuta (74%) y Palma de Mallorca (71%). Es un dato enorme si lo comparamos con las otras dos capitales de provincia de la Comunitat Valenciana: en Alicante sube un 6 % y en Castellón baja un 11 %, según el informe que ha publicado hoy la plataforma Idealista. El incremento en el conjunto de España fue de un 24% interanual en el segundo trimestre de 2025. Por su parte, en otros grandes mercados la oferta también creció en Málaga (45%), Bilbao (39%), Barcelona (30%) y Madrid (19%), mientras que Sevilla fue la única gran ciudad donde se redujo (-5%).

Ese aumento desaforado de la oferta ha tenido su traslación a los precios, que se han contenido. En el caso de València, están en 400 euros al mes, con una subida de solo el 1 %. Se trata de una cantidad inferior a la de la media española, donde se situó en 420 euros tras un incremento del 5 %. En Alicante se han mantenido en 360 y en Castellón han bajado un 3 % y se han quedado en 280. Los precios aumentaron en 38 capitales, con Zamora (18%), Segovia (16%) y Palencia (15%) a la cabeza. Por el contrario, Palma de Mallorca y Ceuta registraron las mayores caídas (-10%).

La más cara

Barcelona sigue siendo la ciudad más cara para alquilar una habitación (570 euros), seguida de Madrid (527), San Sebastián (475) y Palma de Mallorca (450), mientras que en el lado opuesto, Jaén presenta los precios más bajos (240 euros). A continuación, las tres con 250 euros, aparecen Cáceres, Badajoz y Ciudad Real. Bilbao está en 420 euros y Sevilla en 375.

Los 400 euros que cuesta una habitación en València anteriormente mencionados son una media. Idealista aseguraba el pasado agosto que solo quedaban cuarenta habitaciones disponibles de menos de 300 euros.

Interés

Asimismo, el informe de la firma inmobiliaria señala que el interés por cada habitación cayó un 2% a nivel nacional, aunque en ciudades como Logroño (114%), Lérida (106%) y Melilla (103%) se duplicó. En Castellón aumentó en un 74 %. Entre los grandes mercados, la competencia creció en Sevilla (48%) y Alicante (8%), mientras que descendió en Palma de Mallorca, Barcelona y València (-28% en los tres casos), así como en Málaga (-19%) y Madrid (-13%).

La mitad de la oferta nacional se concentra en Madrid (22% del total), Barcelona (14%), València (11%) y Sevilla (3%), mientras que las 40 capitales con menos disponibilidad apenas representan el 13% del mercado.