Este es el día que los valencianos comenzarán a viajar en el Imserso 2025-26

El arranque del Imserso 2025-26 está cada vez más cerca. Por un lado, este verano se decidió que la firma Ávoris sería la encargada de gestionar esta nueva temporada las 440.284 plazas destinadas a la costa penínsular y las 210.787 de turismo de escapadas, mientras que la unión temporal de empresas (UTE) de W2M y Mundiplan se llevaba las 228.142 plazas del lote de las islas. Este paso, junto al plazo acabado a finales de julio de inscripción de nuevos usuarios al programa, ha dejado la iniciativa pública lista para ponerse en marcha. Un pistoletazo de salida que, al menos en lo que a venta de viajes se refiere, todavía no tiene una fecha oficial. A pesar de ello, según ha podido saber este diario, lo que sí se sabe es cuándo saldrán los primeros mayores rumbo a sus viajes.

¿Cuándo viajar y cuándo reservar?

En concreto, según ha señalado a este diario el presidente de la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje (Aevav), Miguel Jiménez, la fecha calendarizada para esos primeros trayectos es el 12 de octubre. Este es un momento muy similar al de años previos, algo que se entiende desde el punto de vista de que no ha habido reclamaciones ante las adjudicaciones a las distintas compañías ni ningún tipo de retraso adicional como sí hubo, sin ir más lejos, en la edición de 2023-24. Este hecho, además, hace preveer que la fecha de comercialización -es decir, el día en que los 'senior' de la Comunitat y de otras autonomías pueden comenzar a reservar sus viajes digitalmente o en agencias- también se mantenga más o menos como en la edición del año pasado, cuando los habitantes empadronados en el territorio valenciano pudieron escoger destino el 22 de septiembre.

Previsiblemente, por tanto, será en los próximos días cuando el Imserso confirme la fecha oficial para las adquisición de viajes para un Imserso 2025-26 que -en esta edición- llega con grandes novedades. Las más importantes, vinculadas a los precios. Porque, por un lado, se ha producido una subida en las tarifas que los mayores tendrán que abonar para poder disfrutar de sus trayectos en esta nueva temporada. En concreto, estos costes han subido entre 8 y casi 29 euros dependiendo del lugar escogido.

Mayores llegados a un hotel de Orpesa, dentro del Imserso 2024-25. / Eva Bellido

Con ello, el enclave más económico para un valenciano serán los 132,91 euros que pagará por persona para pasar tres noches en una de las capitales de provincia que ofrece el programa, mientras que el importe más elevado será la estancia de nueve noches en Canarias con transporte incluido, cuyo precio será de 464,72 euros. Eso sí, si lo que se desea es no salir de la autonomía y, por tanto, se quiere ir a destinos como Benidorm o Gandia fuera de temporada alta, el coste con transporte de una estancia de nueve noches será de 309,22 euros y para una de siete noches, de 244,04 euros. Por el contrario, si el desplazamiento lo paga el usuario, pasar nueve noches en esos destinos costará 270,39 euros y la estancia de siete noches, un total de 224,36 euros.

Los suplementos

Eso sí, a estos precios se suman en esta ocasión dos suplementos de 100 euros por persona. El primero de ellos se aplicará a partir del segundo viaje que realice durante la temporada cualquier usuario 'senior', mientras que el otro gravará aquellos trayectos que se hagan en temporada alta. Dos fórmulas que no convencen a Jiménez. "Al final parece que solo van a viajar los que tengan la pensión alta. Las 7.000 plazas que se han puesto a 50 euros [destinadas a los pensionistas con menores ingresos] para toda España son 'peccata minuta'", afirma el presidente de Aevav, que asegura que en temporadas pasadas "quien ha querido viajar, ha viajado" y que cree que los esfuerzos de cara a próximos años deben ir más a "ampliar las plazas". No en vano, antes de la pandemia -recuerda- "había un millón y medio de plazas" y ahora no llegan a 900.000, una cifra muy inferior a los más de 4 millones de usuarios que tiene el programa.