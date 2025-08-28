El 81% de los consumidores valencianos está a favor de un mayor uso de la IA en las compras

Los consumidores valencianos están a la vanguardia en tecnología. O eso dicen. El 81% de ellos está a favor de un mayor uso de la IA para las compras en el futuro. De este modo, la consideran especialmente útil en el proceso de compra, al inicio, para mejorar la búsqueda con resultados más precisos y personalizados (42%) y al final, con una mayor automatización en la logística de entregas (34%).

Esta es parte de la radiografía que muestra el informe “El consumidor de la Comunitat Valenciana: hábitos y comportamientos de compra en 2025” impulsado por el Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) y Coto Consulting en su apartado sobre “la IA y su influencia en el comportamiento de compra”. El informe, realizado sobre un estudio a 400 personas de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, sondea el cambio de hábitos de los consumidores de la Comunitat en 2025.

Los aspectos que más valora el consumidor de la Comunitat en la aplicación de la IA en las compras son la automatización de procesos (39%), la mejora de la experiencia de usuario (30%), y la personalización de ofertas y recomendaciones basadas en intereses y hábitos (29%). Sin embargo, el 15% de los consumidores prefiere la interacción humana y descarta por completo el uso de la IA.