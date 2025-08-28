La Comisión Europea abre la puerta al uso de drones en la agricultura

La Comisión Europea ha confirmado que trabaja en una propuesta legislativa para flexibilizar la normativa que impide el uso de drones en los tratamientos fitosanitarios, una medida que podría suponer un cambio de rumbo decisivo para el sector arrocero valenciano, según ha informado hoy Compromís en un comunicado.

La decisión llega pocas semanas después de que el eurodiputado de la formación valencianista, Vicent Marzà, planteara en el Parlamento Europeo la necesidad de revisar la interpretación restrictiva de la Directiva 2009/128/CE, que hasta ahora equiparaba los drones a la aviación tradicional e impedía su despliegue en el campo valenciano.

En su contestación oficial, la Comisión Europea "da la razón al castellonense y reconoce que los drones pueden desempeñar un papel clave en la agricultura de precisión, ya que permiten reducir el consumo de agua, fertilizantes y fitosanitarios, al tiempo que minimizan la deriva y mejoran la seguridad de los agricultores. El Ejecutivo comunitario anuncia que prepara una modificación del artículo 9 de la Directiva 2009/128/CE para que, bajo determinadas condiciones, no sea necesario solicitar autorizaciones individuales para cada aplicación aérea con drones".

Precisión

“Es una gran noticia para nuestro sector arrocero y para toda la agricultura de precisión en Europa. Tras años de reivindicaciones, la Comisión da un paso en la buena dirección y reconoce lo que los agricultores valencianos ya habían demostrado sobre el terreno: que los drones son una herramienta más sostenible, eficiente y segura”, ha señalado Vicent Marzà en la citada nota.

El eurodiputado recuerda que en su visita a la cooperativa de Sueca, a finales de junio, los productores reclamaron soluciones para superar las trabas burocráticas que impedían aplicar estas innovaciones en el arrozal de l’Albufera, pese a haber invertido en formación y equipos de última generación “El mérito es de los agricultores, que han sabido anticiparse y apostar por la innovación. Desde Europa vamos a seguir acompañándoles para que tengan un marco normativo justo, que no penalice a quien quiere producir mejor y de forma más sostenible”, ha añadido Marzà.

Reducción

La Unió Llauradora ha destacado recientemente que el uso de drones ha permitido reducir hasta un 90 % el consumo de agua en los tratamientos, además de disminuir la aplicación de plaguicidas, alineándose con los objetivos del Pacto Verde y la estrategia “De la Granja a la Mesa”. Con este paso, la Comisión Europea "abre un debate que podría traducirse en un nuevo marco normativo más favorable para la modernización del sector agrario, donde los productores valencianos, pioneros en el uso de drones, han situado de nuevo sus reivindicaciones en el centro de la agenda europea".