Desvían a Barcelona un avión con más de 300 pasajeros porque no podía aterrizar en Manises

Susto a más de 500 pies de altitud frente a València. Un avión de la compañía Turkish Airlines con más de 300 personas a bordo procedente de Estambul tuvo que abortar el miércoles la maniobra de aproximación previa al aterrizaje en el aeropuerto de Manises tras comprobar que las instalaciones no disponían de un sistema técnico necesario para acoplar la aeronave (un airbus A-350) y faciliar el rodaje por la pista.

Concretamente, y tal como ha podido confirmar Levante-EMV, la compañía (que normalmente opera otro modelo de Airbus en sus conexiones entre València y Estambul) optó por desviar el vuelo al Aeropuerto del Prat-Barcelona cuando la compañía encargada de su 'handling' -los servicios de tierrra- en Manises comunicó al piloto de la aeronave que, en ese momento, el aeropuerto de Manises no disponía de 'push-back', un tractor o vehículo especial que se acopla al avión de la rueda delantera y facilita las maniobras por pista y el rodaje tanto en el acoplamiento a las pasarelas como para las maniobras previas al despegue. De hecho, y según fuentes consultadas por el periódico, las instalaciones Manises "no tienen" este tipo de vehículos "para atender a aviones A-350".

Trayectoria del vuelo recogida por una de las aplicaciones de seguimiento aéreo / L-EMV

Como consecuencia de este problema, Turkish optó finalmente por no aterrizar en València y transportar a los viajeros al aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde sí tienen este equipo. Según han avanzado las citadas fuentes, será otro avión de la aerolínea que estaba en Barcelona “el que venga vacío a València y recoja el pasaje que tiene que salir rumbo a Estambul”.

Un modelo que no suele operar en València

El problema con el vuelo TK1301 se debió al modelo operado. En concreto y a diferencia de lo que suele ser habitual, la compañía turca -que hace la ruta con Manises enlazando con Estambul, donde tiene su hub aéreo- no transportaba sus pasajeros en un Airbus 340, sino con un Airbus 350. Sin embargo, el modelo en cuestión no es exclusivo de la compañía turca. Forma parte de la flota de otras compañías que también operan en València como Iberia.