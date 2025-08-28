Iberia lanza precios de derribo desde València

Iberia ha lanzado hoy su nueva campaña de precios, 'Iberia te da una alegría', con ofertas en vuelos y paquetes de viaje para los próximos meses, incluidos vuelos al aeropuerto de Valencia. La promoción, disponible para la venta hasta el 22 de septiembre, incluye billetes desde 21 euros por trayecto en vuelos nacionales y ofrece importantes descuentos para escapadas a Europa, Estados Unidos y otros destinos de largo radio.

La campaña, que busca ofrecer una vía de escape a la rutina tras las vacaciones, presenta el viaje como un acto de liberación. Para ello, la aerolínea ha lanzado una preventa exclusiva para sus clientes inscritos en iberia.com y en la app de Iberia. Las ofertas estarán activas para el público en general a partir del lunes 1 de septiembre, permitiendo volar a cualquier destino de la red de la aerolínea durante los próximos meses.

21 euros

Los viajeros que deseen volar dentro del territorio español podrán hacerlo a precios muy competitivos. Se pueden encontrar billetes a destinos como Alicante, Granada, Pamplona o Ibiza desde 21 euros por trayecto. Otros vuelos, como a Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Santiago de Compostela, Santander o València, están disponibles desde 25 euros por trayecto. Para las Islas Canarias, los precios parten de 35 euros por trayecto a Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

Un avión despega en Manises / Germán Caballero

Para aquellos que prefieran una escapada al continente, la campaña incluye ofertas a Portugal, con billetes a Lisboa y Oporto desde 25 euros por trayecto. También hay precios atractivos a grandes ciudades como Venecia desde 39 euros, París desde 42 euros, Roma desde 45 euros y Londres desde 59 euros. La promoción se extiende a destinos de invierno, permitiendo viajar a Innsbruck para esquiar desde 59 euros o disfrutar de las auroras boreales en Tromso desde 99 euros. Los vuelos a destinos africanos como Argel (35 euros) y Marrakech (41 euros) también forman parte de la campaña.

América y Asia

Para los viajes de largo radio, Iberia ofrece vuelos a sus nueve destinos directos en Estados Unidos, con precios que arrancan en los 187 euros por trayecto a Nueva York, o 190 euros a Chicago y Washington. Los 20 destinos de Iberia en 16 países de América Latina también están incluidos. Los precios parten de 207 euros por trayecto a Puerto Rico, 236 euros a México, o 281 euros a Panamá. Se incluyen además los dos nuevos destinos de la aerolínea en Brasil, Fortaleza (desde 298 euros) y Recife (desde 315 euros). Para Asia y Oriente Próximo, es posible adquirir un billete para el vuelo diario a Doha por 350 euros por trayecto, o a Tokio por 397 euros por trayecto.

Paquetes

La promoción se amplía a los paquetes de Vuelo + Hotel o Vuelo + Alquiler de coche, con descuentos adicionales de hasta 300 euros. Por ejemplo, es posible viajar a Nueva York desde 569 euros, con vuelos de ida y vuelta, tres noches de hotel y maleta facturada. Se ofrecen también paquetes a Orlando desde 659 euros con siete días de coche de alquiler, a Mallorca desde 89 euros por persona con coche incluido, y a Venecia desde 119 euros con dos noches de hotel.

Finalmente, la compañía ha incluido ofertas en viajes a parques temáticos, como Disneyland París desde 359 euros (vuelos, tres noches de hotel Disney y cuatro días de entradas) y a Walt Disney World Florida desde 999 euros (vuelos y siete noches de hotel). Todos los paquetes de viajes incluyen maleta facturada y la opción de acumular Avios extra.