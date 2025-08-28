Problemas técnicos obligan a Renfe a reemplazar los Avlo por trenes AVE en el corredor Barcelona-Madrid

Renfe ha retirado ya de forma indefinida los cinco trenes Avlo S106 que circulaban por la línea de alta velocidad Madrid-Barcelonay solo ofrecerá servicio comercial a través de trenes AVE.

En una inspección rutinaria, Renfe detectó en julio una fisura en un componente de los bogies o motores del tren, lo que obligó a apartar las cinco unidades de ese mismo modelo de la serie 106 que circulan por el corredor, ha detallado Renfe. La compañía los ha sustituido desde entonces de forma temporal por trenes AVE en los que ha recolocado a los pasajeros que ya contaban con billete. No obstante, este jueves la compañía operadora ha comunicado que retirará a partir del 8 de septiembre la oferta comercial de billetes Avlo, ya que estas unidades no volverán a circular por el corredor, si bien mantendrá los mismos horarios y frecuencias mediante la oferta de trenes AVE-103. Cuatro de los trenes Avlo S106 retirados realizaban el servicio entre Madrid y Barcelona y el quinto continuaba hasta Figueres.

Sólo en el Barcelona-Madrid

El resto de corredores de la compañía no han sufrido esta reorganización del servicio. Mientras que los pasajeros que ya contaban con billete serán recolocados, lo que supondrá una mejora de las prestaciones con el mismo precio, las nuevas ventas a partir del día 8 de septiembre se realizarán con el servicio de los trenes AVE, que cuentan con precios más elevados. En esta consideración, Renfe "ha tenido en cuenta que el producto AVE se adapta mejor a las características del trayecto y a las necesidades del perfil del viajero corporativo, frecuente en este corredor, ya que supone una mejora en confort gracias a asientos más amplios y un incremento notable de espacio", afirma la empresa en un comunicado.