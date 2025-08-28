El seguro ha indemnizado a más de 15.500 comercios e industrias afectados por la dana

Por debajo de los 228 muertos que la dana del 29 de octubre de 2024 dejó en la provincia de Valencia, las cifras del desastre provocado por las tempestuosas precipitaciones de aquella jornada son abrumadoras. Pérdidas incalculables. El sector asegurador va poniendo números conforme realiza los pagos a los afectados, aunque bien es verdad que el total de las indemnizaciones está en función de las pólizas -de quien las tuviera y de las coberturas que incluyeran-, lo que implica que el daño real es mucho mayor que el que apuntan estas estadísticas.

La patronal de las compañías de seguros Unespa ha hecho balance de parte de las consecuencias económicas de la riada en su Memoria correspondiente a 2024. Una de las conclusiones es que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) estima los daños sobre bienes y personas asegurados causados por la dana en 4.557 millones de euros. De esta cantidad, 1.043 millones correspondieron a los 15.555 comercios, almacenes, oficinas, industrias y obras civiles que tenían su póliza.

Expedientes

Hasta el 11 de junio de 2025, según figura en el documento, el CCS había gestionado 238.353 expedientes, que equivalían al 96 % de las solicitudes recibidas por dicho organismo. En lamencionada fecha había abonado 3.137 millones, que se correspondían con 201.706 solicitudes. La citada cifra sobre el importe se compone de los 1.043 millones ya mencionados de empresas del comercio o la industria, entre otras, así como de los 1.113 millones correspondientes a los automóviles y los 960 de viviendas y comunidades de propietarios. En el primero de estos dos últimos casos, el número de siniestros abonados asciende a 127.329, prácticamente la totalidad de las estimaciones que se hicieron en su momento de coches afectados, mientras que en el segundo la cifra se ha quedado por ahora en los 58.822.

Instalaciones de una industria del automóvil afectada por la dana / Levante-EMV

Además, Unespa detalla también las cifras correspondientes a sus afiliados, es decir, los expedientes que han sido gestinados por las aseguradoras en nombra del Consorcio de Compensación. Son 126.253 casos, el 95 % de los cuales ya han sido abonados, y 1.213 millones de euros en indemnizaciones.

Otros pagos

Por otro lado, la organización empresarial detalla otros pagos por siniestros atendidos a causa de la dana y provocados por agua, viento y granizo. En el caso de los automóviles, los pagos por estos motivos ascienden a 24 millones de euros, derivados de 9.493 siniestros por granizo y 405 por viento. El importe en hogares y comunidades de propietarios sube a 89 millones y el número de expedientes se reparte de la siguiente manera: 8.732 por granizo, 100.551 por lluvia y 14.991 por viento. En último lugar están los comercios, las industrias y otros multirriegos, con 79 millones y los siguientes siniestros: granizo (6.192), lluvia (9.128) y viento (1.591). El importe total por estas contingencias se eleva los 192 millones. Asimismo, Unespa asegura que 51.552 parcelas agrícolas se vieron afectadas y que Agroseguro tuvo que indemnizar con 53 millones.

Peritos

La patronal sectorial desmenuza también el esfuerzo que debieron realizar las aseguradoras afiliadas para hacer frente a la avalancha de expedientes que se derivaron de aquella tragedia. Los números son los que siguen: 2.369 peritos y gabinetes periciales, 45 call centers, 1.084 mediadores, 4.270 reparadores y 1.864 tramitadores, además de 39 entidades adheridas al Procedimiento Operativo Especial (POE), que son la práctica totalidad de las que operan en Valencia.

Las firmas del sector pusieron a sus peritos y tramitadores a disposición del Consorcio de Compensación para acelerar en la medida de lo posible el pago de las indemnizaciones a los afectados. En relación con esto, Unespa precisa que las aseguradoras se hacen cargo de las lluvias, las nevadas, las granizadas y los vientos hasta 120 kilómetros por hora, mientras que el CCS atiende los daños causados por inundaciones, como la de aquel 29 de octubre de 2024, y vientos que superan los 120 km/h.