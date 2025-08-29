Detectan casi 50.000 empresas fantasma en la C. Valenciana

La Comunitat Valenciana registra cerca de 50.000 empresas fantasma, firmas que pese a estar inscritas en el registro no han publicado sus cuentas en los dos últimos años aunque tienen la obligación de hacerlo, como indica un estudio. En concreto, señala, se han localizado en la autonomía 49.819 sociedades de este tipo.

El Estudio sobre Sociedades Fantasma ha sido realizado por Informa D&B S.A.U. (S.M.E.), compañía filial de Cesce, líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing, ha informado esta entidad en un comunicado.

Esas cerca de 50.000 empresas representan el 10 % del total nacional, que se sitúa en 517.189 empresas. Las comunidades de Madrid, Andalucía y Cataluña concentran el mayor número de sociedades fantasmas, con un 19 &, un 18,5 % y un 17 % del total respectivamente.

Por el contrario, Cantabria y La Rioja y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta son los territorios con menos compañías de este tipo, dado que no llegan al 1 %.

Dónde se concentran esas empresas

El citado estudio apunta también que la mayor parte de las empresas fantasma de la Comunitat Valenciana se encuentra en el sector de la construcción y de las actividades inmobiliarias, en concreto, cerca del 27,5 % del total. Por detrás se sitúan sectores como el comercio, con un 23 %, y los servicios empresariales, con un 13 %.

De las 49.819 empresas fantasma localizadas en esta autonomía, la construcción y las actividades inmobiliarias reúnen a 13.683; del comercio a 11.594; los servicios empresariales a 6.465 y la industria a 3.494.

La agricultura engloba a 625; las industrias extractivas, a 52; la energía, a 621; los transportes, a 1.333; la hostelería, a 4.168; las comunicaciones, a 1.356; y las intermediación financiera, a 797.

En el sector de la administración de la Comunitat Valenciana no se han localizado empresas fantasma. En el de educación se han contabilizado 695; en el sanitario 692 y en otros servicios, 1.736. El listado se completa con otras 2.508.

Pueden ser utilizadas con "fines fraudulentos"

La directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, ha manifestado que "estas sociedades inactivas representan un riesgo, ya que pueden ser utilizadas con fines fraudulentos".

"Aunque existen sanciones por no cumplir con la obligación de publicar las cuentas, muchas empresas continúan en esta situación" aunque "lo más adecuado sería su liquidación", ha remarcado Gianese.

Por sectores, en construcción y actividades inmobiliarias se localiza cerca del 25 % de las empresas fantasma del conjunto de España y en comercio, algo más del 21 %. El siguiente sector es el de servicios empresariales, que reúne al 14 %.

Respecto a la antigüedad, el estudio señala que el 44 % de las sociedades fantasmas se constituyó entre 1975 y 2000. Alrededor del 48 % inició su actividad el siglo pasado, mientras que el 17 % lo hizo entre 2000 y 2010 y un 19 %, entre 2011 y 2020.

Atendiendo a su capital social, para un 65% de estas compañías la cifra es inferior a los 5.000 euros; un 6 % se sitúa entre 5.000 y 10.000 euros, y alrededor del 10 % entre 10.000 y 60.000 euros. Este es un porcentaje similar al de las que cuentan con un capital social de más de 60.000 euros.