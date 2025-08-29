Estadounidenses y alemanes copan el alquiler de viviendas en Valencia

Uno de los factores que está contibuyendo al incremento en el precio y a las dificultades crecientes para lograr el alquiler de una vivienda se encuentra en la demanda foránea. Muchos de los interesados son ciudadanos de otros países, generalmente con un poder adquisitivo más elevado que el de tantos y tantos autóctonos, que se pueden permitir abonar un arrendamiento más oneroso para delicia de los innumerables propietarios de pisos. Además, ese interés es creciente en la Comunitat Valenciana, tal como pone de manifiesto un estudio del portal inmobiliario Idealista.

La demanda internacional de viviendas de alquiler -a partir de las visitas recibidas por dicho portal- representa en la provincia de Valencia un 17 % del total. Este territorio ocupa el sexto lugar en el escalafón nacional, que encabeza Baleares con un 29,1 %. La segunda posición corresponde a Alicante, con un 27,4 %. Entre los dos territorios de la autonomía se encuentran Málaga (25,7 %), Santa Cruz de Tenerife (21,9 %) y Las Palmas de Gran Canaria (19,2 %). Justo detrás de Valencia está Girona con un 16 %. En la posición número 12 está Castellón, con un 12,7 %. Sorprendentemente, uno de los territorios con más brío del mercado inmobiliario español, Madrid, aparece en la plaza 16, con solo un 9,1 % de demanda extrajera.

Nacionalidades

El informe de Idealista detalla cuáles son las tres principales nacionalidades de origen de los extranjeros que buscan alquilar una vivienda en cada una de las provincias. En el caso de Valencia, la primera posición la ocupan los ciudadanos de Estados Unidos, con un 14 % del total. Estas personas de Norteamerica han puesto sus ojos sobre la capital autonómica en los últimos años, singularmente tras la pandemia y después de que la ciudad fuera considerada a finales de 2024 por la revista Forbes como la mejor del mundo para vivir. De hecho, ocupan la tercera posición como turistas en el 'Cap i casal' .Son dos circunstancias que coinciden en el tiempo con la presión que la llegada al poder de Donald Trump y su ejecutoria de los ocho meses que lleva como presidente de EE UU está generando sobre las clases progresistas e intelectuales del país, que se plantean mudarse al extranjero en muchos casos.

Edificio de viviendas de reciente construcción en València / Francisco Calabuig

Los ciudadanos de esta nacionalidad solo figuran en primera posición en otra provincia de las diez que ocupan las primeras diez plazas de este ranking. Se trata de Granada, donde las visitas de extranjeros equivalen al 14, % del total. En ese mismo grupo, solo aparecen como segundos en Barcelona (15,3 %). Sin embargo, en Madrid son los que más veces visitan el portal, con un 13 % del total. De nuevo referido a Valencia, la segunda posición, con un 9 %, corresponde a los alemanes y la tercera, a los franceses, con un 8 %. Esta composición es sensiblemente diferente en el caso de la provincia de Alicante. Aquí, la primera posición la ocupan los neerlandeses (14 %), seguidos por alemanes (10 %) y británicos (9 %). Por su parte, en Castellón dominan las visitas los franceses (14 % del total) y a continuación figuran los alemanes (12 %) y los estadounidenses (7 %).

Portugal y Andorra

Entre las otras nacionalidades destacadas en el resto de provincias, aunque todas ellas reflejan una demanda foránea por debajo del 10%, se puede apreciar el interés de los portugueses por sus zonas fronterizas, liderando las visitas en Badajoz (40%), Huelva (27%), Pontevedra (22%), y Ourense (15%). Desde Andorra encabeza el interés por alquilar en Lleida (18%), mientras que Brasil se pone en cabeza con un 10% de la demanda foránea en Valladolid. Las visitas desde países latinoamericanos, como las procedentes de Argentina, Venezuela, Colombia o Cuba, se sitúan en las primeras posiciones en provincias del interior como Guadalajara, Toledo, Segovia o Ávila.