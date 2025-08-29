Nueve de cada diez nuevos pensionistas valencianos ingresan más que el salario mínimo

El número de pensionistas no deja de aumentar la Comunitat Valenciana. Siguiendo la tendencia abierta por el progresivo envejecimiento de la población, la cifra de ciudadanos de la autonomía que son perceptores de este tipo de prestaciones se ha elevado en solo tres años en casi 40.000 personas, rozando con ello los 960.000 pensionistas. Un registro total que, eso sí, tiene diferencias sustanciales en lo que a las retribuciones económicas se refiere. Porque todo este colectivo no 'gana' lo mismo, pero sí tiene un rasgo característico. Y es que la gran mayoría de aquellos que han llegado desde 2022 a cobrar una pensión reciben con ella un importe superior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Una realidad al alza a pesar de que el Gobierno ha venido elevando año a año por ley el suelo que pueden tocar los sueldos.

Porque según se refleja en un informe reciente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de los 959.432 pensionistas registrados en la Comunitat, más de la mitad -un 56 %- siguen sin llegar a ese SMI. No obstante, ese dato es dos puntos inferior al que se podía observar a 1 de julio de 2022. Tras ello está el hecho de que, de los 39.680 nuevos pensionistas acumulados, solo 6.453 no llega a ingresar los 1.184 euros que el Ministerio de Trabajo fijó a inicios de este ejercicio como salario mínimo. O lo que es lo mismo, que casi nueve de cada diez sí lo hace. Un hecho que se explica en un factor significativo que comparten buena parte de esos nuevo añadidos: su generación.

Los 'baby boomers'

Así lo explica a este diario el profesor de la Universitat de València (UV), Enrique Devesa, apuntando que en los últimos años se ha "empezado a jubilar la generación del baby boom". Este colectivo, que en España representan los que han nacido aproximadamente entre 1958 y 1975, se ha beneficiado durante su vida laboral de un contexto económico y social más estable que el de generaciones previas, lo que les ha permitido mejores cotizaciones y, con ello, mejores pensiones. Tanto es así que la cifra total que supera ese SMI resulta más alta que la de 2022, algo que tiene gran relevancia si se tiene en cuenta que esa retribución salarial ha pasado en ese tiempo de los 1.000 euros a los 1.184.

Por otro lado, respecto a hace tres años, también se ha producido un desplome -desde las 33.884 personas a las 15.828- entre aquellos que igualan o superan la pensión máxima. Una situación que el también investigador tanto del IVIE y como de Polibienestar asegura que viene determinado por la evolución que ha tenido la pensión media -equivalente a 1.212,81 euros- y la máxima. Mientras la primera ha subido en 2025 un 2,8 % (ligada al IPC medio interanual), la segunda lo ha hecho un poco más, un 2,91%, lo que la ha colocado en los 3.267,55 euros. Esto ha hecho que, quien ya cobrara una pensión máxima y no tuviera un complemento, con la revalorización media se haya quedado ahora "muy cerca de la pensión máxima, pero no llega por poco". Un detalle que explica la brusca caída. Los citados 1.212 euros corresponden a la prestación media, es decir tomando en consideración la pensión de jubilación (la más alta, con 1.384 euros de media), la de incapacidad, la de orfandad y la de viudedad.

Los autónomos jubilados ya son 'mileuristas'

Pero más allá de estos conceptos, la estadística de la Seguridad Social también refleja otros aspectos al alza. Uno de ellos es el hecho de que más de 104.000 valencianos cobran más de una pensión (un 10,9 % del total), algo que se entiende por el aumento de la esperanza de vida. Como analiza Devesa, "la compatibilidad más frecuente suele ser la de jubilación y viudedad", por lo que si la vida de una persona se prolonga, también "cobra durante más tiempo". Por otro lado, resulta relevante que los autónomos valencianos ya tienen pensiones 'mileuristas' cuando se jubilan (1.008 euros de media), una barrera que -eso sí- a nivel provincial solo supera Valencia (1.048 euros)