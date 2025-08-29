Valencia completa su expansión aérea en busca del viajero nórdico

Valencia cerrará el próximo año una apuesta que lleva trabajando, con mayor o menor ahínco, desde hace tiempo. Por primera vez en su historia, el aeropuerto tendrá conexión con las cinco capitales de los países nórdicos. Un hito relevante para Manises que se ha logrado, además, en los poco más de tres años que han transcurrido desde que Ryanair anunciara la ruta con Estocolmo (Suecia) a partir de enero de 2023 y el anuncio de esta misma semana de Finnair sobre la línea aérea que unirá dos veces por semana el territorio valenciano con Helsinki (Finlandia) a partir de abril. Sin embargo, más allá de seguir engrosando la lista de destinos de un aeropuerto que está de dulce y que transita a ritmo de récord, la consecución de estas cinco ciudades europeas también refuerza un pilar clave para la estrategia turística: el de atraer viajeros cuyo impacto económico en Valencia sea más elevado.

Así lo reconoce a este diario la concejala de Turismo del Ayuntamiento de València y presidenta de la fundación Visit València, Paula Llobet, que destaca que con el anuncio de la ruta con la capital finlandesa -territorio en el que asegura que se va a hacer "una campaña de promoción" próximamente para fomentar la llegada de estos visitantes- "cerramos las conexiones" con unos países en los que "llevamos tiempo poniendo el foco". No en vano, tras Estocolmo, en abril de 2024 llego el arranque de la conexión de Norwegian con Copenhague (Dinamarca) -luego reforzada por el anuncio, para esa misma ruta, de SAS-, a los que siguieron de cara a la actual temporada veraniega los estrenos de Oslo (Noruega) -también gracias a la aerolínea noruega- y Reikiavik (Islandia), esta operada por la compañía 'low cost' PLAY.

Más días y más gasto

Todos ellos, explica la dirigente municipal, son mercados emisores "que realizan estancias más largas, de casi nueve días, y su gasto medio también es muy importante", algo que se entiende si se analiza la diferencia de salarios respecto a otros viajeros, como el nacional. Porque mientras un español cobra de media 31.698 euros al año, un sueco roza los 47.000 y un finlandés supera los 52.890. Y más brecha hay todavía con los noruegos (65.675 de ingresos brutos), los daneses (68.253) y los islandeses (79.104). Un elemento económico que, además, se complementa con otros atractivos. "Son viajeros con mayor predisposición a respetar el patrimonio y el medio ambiente", afirma Llobet.

Aviones en el aeropuerto de Valencia, este año. / Germán Caballero

No obstante, una conexión aérea tiene que ser favorable también desde el punto de vista de los turistas valencianos. Sobre ello, la concejala cree que estas rutas "son interesantes", especialmente porque "coincidirán con el verano y eso es importante". Además, casos como el de Finlandia ofrecen "paísajes increibles y naturaleza para pasar las vacaciones". Todo dentro de una realidad en la que "València ya ha estado conectada con más de 100 destinos este verano y es un destino amable para seguir consiguiendo conexiones directas", insiste Llobet sobre un contexto que muestra cómo el territorio valenciano "funciona y es un mercado muy atractivo para las aerolíneas".

Otros horizontes

De cara al futuro, eso sí, no cierran la puerta a seguir consiguiendo conexiones con los mercados nórdicos, aunque los ojos están puestos en otros lugares, como América. "El vuelo con Canadá ha funcionado fenomenal y se va a repetir el año que viene. Además, en el mercado estadounidense [con el que se está intentando desde hace años recuperar el vuelo directo] seguimos trabajando buscan un turista que tenga impacto económico importante", recuerda la dirigente de Visit València, quien también concluye que se está profundizando en América Latina porque es un mercado "interesante por las relaciones culturales".