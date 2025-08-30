La alianza de Air Nostrum con CityJet entra en crisis

Los pilares de la alianza entre la valenciana Air Nostrum y la irlandesa CityJet -conocida como SARA y surgida en 2023 con el objetivo de crear el "mayor grupo de aerolíneas regionales de Europa", aunque desde el primer momento se mantenía la independencia económica de las dos compañías- se tambalean. En concreto, según han publicado diversos medios irlandeses y pudo confirmar ayer Levante-EMV, es el avance del proceso de restructuración interna -pedido por la propia compañía hibernesa tras perder un contrato vital que tenía con Lufthansa- el que está complicando el futuro conjunto de ambas compañías. Un revés que comenzó el pasado mes de mayo.

Fue en ese momento cuando CityJet solicitó un 'examinership', un trámite recogido en el derecho irlandés y garantizado por un tribunal que sirve para ayudar a dar viabilidad a firmas que entran en una situación de crisis. En esta tesitura, el arranque de este procedimiento -el segundo al que se ha sometido la compañía desde la covid-19 y el tercero de su historia- abría un periodo de tiempo en el que un 'examinador' debía elaborar un plan para reorganizar la empresa y garantizar su futuro, presentándoselo posteriormente a un juez. Una propuesta que ya ha sido impulsada por esa figura administrativa al tribunal competente, pero que se ha encontrado con el rechazo de la propia SARA -accionista mayoritaria de la firma irlandesa y cuyo accionario está en manos de los socios de Air Nostrum al 80 %- alegando que "no garantiza la supervivencia de la empresa".

"No estamos de acuerdo"

A las preguntas de este diario sobre todo este proceso -cuya resolución se estimaba que podía estar para este mes de agosto, pero que parece que al final se va a alargar hasta principios octubre-, desde la compañía que preside Carlos Bertomeu aseguran que "la dirección de CityJet aprobó inicialmente en el consejo un plan propuesto por SARA para garantizar la viabilidad de la empresa". Sin embargo, posteriormente, esos dirigentes no apoyaron esta iniciativa sino la "propuesta final presentada por el 'examiner' al juez con la que nosotros no estamos de acuerdo".

"Tenemos treinta años de experiencia en el mercado y conocemos bien los números de CityJet porque somos accionistas de la compañía. Precisamente por ello, no consideramos ajustadas a la realidad las proyecciones financieras revisadas sobre las que se sustenta el plan que ha hecho llegar el examiner al juez irlandés", insisten antes de apuntar que, "al tratarse de una situación que está actualmente judicializada, desde Air Nostrum no debemos hacer más valoraciones sobre el proceso". El resultado de la resolución, además, no es baladí. No en vano, según avanzan varios medios irlandeses, la aceptación de esta propuesta por parte del magistrado implicaría el fin accionarial en CityJet de SARA -y, por tanto, de los socios de Air Nostrum- y la entrada de nuevos accionistas, encabezados por el inversor danés Lars Thuesen.

El problema de CityJet

Pero, ¿cómo ha llegado a este momento CityJet? A diferencia de la aerolínea valenciana, desde 2018 CityJet ya no opera vuelos regulares, sino que funciona alquilando a otras compañías aéreas sus 21 aviones con su tripulación ('wet lease'). Hasta el fin de esta temporada de verano, esos contratos de arrendamiento los tenían con la compañía SAS y con la citada Lufthansa. Sin embargo, el grupo alemán decidió a inicios de año que, siguiendo la estrategia de potenciar sus propias filiales, optaba por no renovar el alquiler de los seis aviones que tenía contratados a CityJet, un golpe inesperado que ha dejado contra las cuerdas el futuro de la compañía irlandesa.