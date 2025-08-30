Ford Almussafes se juega su futuro en octubre

Las líneas de producción de Ford Almussafes ya están en funcionamiento tras las vacaciones. Sin embargo, el día a día de la factoría no ha cambiado respecto a cómo se fue la plantilla al descanso veraniego. Porque más allá de los -ya casi tradicionales- anuncios de nuevas paradas en la fabricación de vehículos vinculadas al ERTE RED que rige en la planta desde el inicio de 2025, los asuntos que conciernen a la factoría de cara al futuro siguen, parece, sin avances. En el centro de todo, está el nuevo modelo multienergía prometido, sin casi detalles, a la planta a partir de 2027. Un coche, no exento de vaivenes, que parece ahora por fin encarar una cuenta atrás. En concreto, la que permitirá conocer los planes -negro sobre blanco- que la marca del óvalo tiene para el citado vehículo y, sobre todo, el impacto que este acabará teniendo para Almussafes y sus trabajadores.

El horizonte de esa decisión, aseguró antes del verano el sindicato mayoritario en la factoría -UGT-, estará en el otoño. No obstante, el presidente del comité de empresa y líder ugetista de la planta, Carlos Faubel, hila todavía más fino y en conversaciones con este diario pone el foco en un mes, el de octubre. Será entre finales de septiembre y el término de ese mes, cuando se va a mantener buena parte de las reuniones que deben dilucidar esos datos que faltan. Eso no significa que, durante estas semanas previas, el diálogo con los responsables de la firma se haya parado, sino que es ahora cuando se acercan esos momentos claves.

Los vaivenes

No en vano, desde que Ford anunciara en mayo de 2024 la previsión de ese modelo -que servía como camino alternativo a la apuesta eléctrica paralizada meses antes- para 2027, la falta de concreciones y, sobre todo, los vaivenes han sido los que han marcado a este nuevo vehículo. El más significativo de esos problemas ha sido el del recorte en las previsiones de fabricación -de las 300.000 unidades al año iniciales a poco más de 209.000- con el que está trabajando un parque de proveedores en el que, además, todavía no ha trascendido qué empresas han sido escogidas como suministradoras de piezas. La comunicación de esta menor producción no es oficial, pero varias fuentes del sector ya lo daban por hecho en junio. El motivo, aventuraban, era que la multinacional estaba "ajustando" esa fabricación "a la realidad de la automoción actual y del mercado".

Trabajadores saliendo de la planta de Almussafes, en una imagen de archivo. / Francisco Calabuig

Un ajuste que afecta al futuro de Almussafes. Y mucho. Porque una menor producción significa también menos mano de obra necesaria para sacar adelante esos vehículos. Una línea, la de mantener el empleo, que UGT marcaba como roja antes del verano. "El empleo existente en la fábrica será el mínimo requerido en el futuro", insistía al respecto la central, que también aseguraba que en estos meses "se despejarán los rumores" y "quedará claro que el compromiso entre Ford y UGT es firme y es el empleo". De momento, sobre cómo pueda desarrollarse y concluir todo este proceso, Faubel asegura que "estamos relativamente tranquilos".

Una nueva oportunidad

Quizás esa tranquilidad venga influida, en parte, por una nueva oportunidad que se ha perfilado este mismo mes de agosto. El anuncio hecho por Ford de que está diseñando una plataforma universal para poder fabricar vehículos eléctricos en Estados Unidos a precios más asequibles y, con ello, batallar con los fabricantes chinos abre una opción clara para la planta valenciana. No en vano, Almussafes es la única fábrica de Ford en el continente que todavía no tiene coches a pilas asignados. En Colonia (Alemania) ya se hacen el Explorer y el Capri y, en Craiova (Rumania), el Puma eléctrico y las furgonetas E-Transit Courier y E-Tourneo Courier. Faubel, sobre las posibilidades de la factoría de la Ribera para poder captar esa inversión a futuro, se muestra "optimista". "Habrá que jugar nuestras bazas, estamos en buena disposición", insiste. Habrá que ver si, en esos contactos de octubre, este nuevo horizonte también se puede llegar a concretar.