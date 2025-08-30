Casi la mitad de los pisos que se venden en Valencia tienen menos de 80 metros

Caros, escasos y pequeños. Así se pueden calificar los pisos que salen a la venta en la Valencia. De hecho, cerca del 44 % de estos inmuebles tienen menos de 80 metros cuadrados, según el Informe sobre el Mercado Inmobiliario del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia correspondiente al segundo trimestre de 2025 y que ha sido presentado hoy. Dicho documento asegura que el 56,75 % de las viviendas que salen al mercado están en tamaño por encima de esos 80 metros. Dentro del 44 % restante, el 26,94 % (1 de cada 4) se quedan entre los 60 y los 80, un 13,61 % está entre los 40 y los 60 metros y un 2,7 % cae por debajo de los 40 metros cuadrados.

La presentación del informe ha contado con la participación de Vicente Díez, vicepresidente y portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia; Luis Fabra, director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, y Lluís Planells, vocal de la Junta de Gobierno de Apiva. En el mismo, se deja constancia de que el encarecimiento del alquiler en Valencia, que en algunos casos prácticamente duplica el importe de una hipoteca media, está llevando a muchos ciudadanos a optar por la compra de vivienda. Se trata de una tendencia que parcialmente explica que en los seis primeros meses de este año se haya batido récords en firma de hipotecas.

Díez ha advertido de que "los precios están alcanzando unos niveles imposibles para la población" y ha añadido que "siguen siendo el problema en el mercado de vivienda", donde "los máximos históricos llevan a cuantías difícilmente asumibles por muchas personas". En la misma línea, Planells ha señalado que "cuando las habitaciones están a 500 euros y la cuota hipotecaria se sitúa en torno a los 600, lo que hace es expulsar a la gente del alquiler y llevarla a comprar", según informa Efe.

Ventas

El informe recoge que en la provincia de Valencia se registraron 9.778 compraventas en el segundo trimestre, un 3,2 % menos que en el trimestre anterior, pero un 10,2 % más en términos interanuales. Pese al descenso, Fabra ha asegurado que "el mercado está muy fuerte en cuanto a actividad", y ha señalado que el número de compraventas por cada 1.000 habitantes se sitúa en 14,6, un 26,1 % "por encima de la normalidad".

Es más, en el documento se deja constancia de que el número de visados de dirección de obra en vivienda para la provincia de Valencia ha sido de 6.167, con un incremento interanual del 19,3 %. Con esta cifra, se ha situado en una ratio de 1,012 con respecto al número interanual de compraventas de viviendas nuevas, es decir "la actual demanda de vivienda nueva es un 1,2 % inferior a la futura oferta de vivienda nueva. Por tanto, existe un notable equilibrio entre producción y demanda".

Bloques de viviendas en València en una imagen de archivo / Levante-EMV

Sobre el alquiler, el informe del segundo trimestre destaca que la oferta de este tipo de vivienda alcanza las 2.822 viviendas en València, mientras que en la provincia son 4.651. Los precios del alquiler también siguen incrementándose al registrar niveles máximos de la serie histórica mes tras mes. En junio, el precio medio en la provincia fue de 13,4 euros el metro cuadrado y en València capital, de 15,5 euros, lo que supone un valor mensual de 1.517 euros en la provincia, un aumento del 0,7 % y 1.693 en València, con un ligero descenso del 0,6 %. "Los precios están alcanzando unos niveles imposibles para la población", ha subrayado Díez. La conclusión es que "el 25 % alquila, mientras que el 75 % compra a través de hipoteca", según Fabra.

Habitaciones

La oferta de habitaciones se sitúa en 4.766, por encima de la oferta de viviendas en alquiler que se encuentra en 4.651. En cuanto a oferta de habitaciones según su precio, el 44 % se trata de un alquiler de entre 301 y 400 euros mensuales, mientras que el 27 % es de 401 a 500 euros mensuales.

El alquiler turístico en la provincia de Valencia "sigue creciendo" y, de hecho, la gran mayoría de los municipios han crecido de forma significativa, mientras que "⁠en València ciudad ha bajado un mínimo". Fabra ha apuntado a que esta bajada se debe a "la nueva normativa" sobre esos alojamientos.