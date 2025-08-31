Materiales reciclados para reducir el olor nocivo de los coches

Da igual que sean las páginas de un libro, una prenda o un automóvil. Que un producto huela a nuevo resulta un punto de atracción para el cerebro del ser humano, que asocia esa ‘fragancia’ con un recuerdo o una expectativa. Sin embargo, en el caso de los coches, ese aroma viene provocado por una mezcla de sustancias químicas -liberadas por los plásticos, los pegamentos o el cuero que forman esas piezas y conocidas como COVs por sus siglas en ingles- que pueden perjudicar tanto la salud como el medio ambiente. Un problema que el Instituto Tecnológico del Plástico Aimplas ha querido combatir con el desarrollo del proyecto H2ODOR.

La iniciativa, según informa el instituto, ha perseguido una doble solución. Por un lado «reducir este tipo de olores» contaminantes y, por otro, «impulsar el uso de materiales reciclados en el sector de la automoción». Para ello, el proyecto -cuyo desarrollo cuenta con fondos del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)- busca la creación «de nuevos materiales termoplásticos basados en poliolefinas recicladas postconsumo, libres de contaminantes y olores, especialmente diseñados para su aplicación en el interior de vehículos». Un sector, el del automóvil, que es el tercer mayor consumidor de plástico a nivel mundial, solo superado por el packaging (embalajes, cajas, etc.) y la construcción.

Más plástico reciclado

Asimismo, hace dos años, la Comisión Europea ya anunció su intención de obligar a los fabricantes de coches del continente a incorporar al menos un 25 % de plástico reciclado en sus modelos. Sin embargo, la intención de Aimplas -en colaboración con las empresas Fych Technologies y Faperin que también han participado en H2ODOR- va más allá. Según explica el instituto, con su proyecto se busca que se incorpore hasta un 50 % de plásticos reciclados en el interior de los coches que se hagan en España. Esto «permitirá las emisiones de CO2 en una cantidad equivalente a la generada por 158.475 vehículos en un año».

En este sentido, la iniciativa se centrará en «optimizar el pretratamiento del plástico reciclado mediante la incorporación de tecnologías avanzadas de descontaminación y desodorización basadas en agua». Todo ello para «minimizar de forma significativa la presencia de compuestos volátiles en el interior del vehículo». «Nuestro objetivo es demostrar que es posible fabricar materiales reciclados de alta calidad, con bajo impacto ambiental y reducir su olor, que sean competitivos para su uso en el interior de los vehículos», destaca al respecto el investigador en Movilidad Sostenible del Instituto, Alfonso Naranjo, quien apunta también a que la iniciativa es «una apuesta clara por la economía circular».

Un "impacto directo"

H2ODOR -que cumple varios Objetivos de Desarrollo Sostenible como el del crecimiento económico (ODS 8), la innovación sostenible (ODS 9) o la mejora de la sostenibilidad en las ciudades (ODS 11)- es, en palabras de Naranjo, «la demostración de que la innovación en materiales puede tener un impacto directo en la salud de las personas y en la sostenibilidad del entorno».