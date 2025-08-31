Los pequeños monstruos que acechan al campo valenciano

Los mosquitos son el terror del verano para los humanos en general. Para los agricultores, además, el demonio también son otros ‘pequeños monstruos’ que acechan sus campos. En realidad, no hacen nada distinto a los hombres y mujeres -es decir, buscar alimento donde pueden para seguir viviendo un rato más- pero en la mayoría de las casos lo hacen a costa de las frutas y hortalizas que son el sustento de los humanos . Así que tenemos conflicto a la vista.La Generalitat acaba de publicar el habitual ‘Butlletí d’avisos’, correspondiente a agosto y septiembre de 2025 y que, en definitiva, es de alguna forma una llamada a los agricultores valencianos a que vayan a la guerra contra esos invasores que destrozan los cultivos.

El arroz, el viñedo, los cítricos, los frutales y las hortalizas son los productos que en estos momentos más amenazados se encuentran por insectos y enfermedades tan dañinos como la pyricularia, el mosquito verde, la mosca de las frutas, los gorgojos o la podredumbre gris. En su informe, la Generalitat detalla la magnitud de los ataques y fórmulas para tratar de su erradicación, que no solo se logra mediante productos fitosanitarios sino incluso con la suelta de depredadores o de machos estériles.

Piriculalia / Levante-EMV

El arroz, uno de los cultivos emblemáticos de Valencia, tiene sobre sí dos grandes amenazas. La primera de ellas es la ‘pyricularia oryzae’, que puede provocar en la espiga daños que impiden que los granos se formen correctamente. El tratamiento debe realizarse con los productos autorizados. Un segundo agente del mal es la ‘bipolaris oryzae’, una enfermedad también ocasionada por diversas especies de hongos. Afecta a todas las partes de la planta. La Generalitat recomienda en ambos casos realizar un tratamiento siempre y cuando se observen síntomas de la enfermedad en las hojas. Hay que optar por un fungicida. No obstante, el ‘Butlletí’ recuerda que en la provincia de Valencia se han detectado resistencias a la ‘pyricularia’, singularmente en la variedad bomba.

Propagación alarmante

Precisamente, este miércoles la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) denunció en un comunicado la «alarmante propagación» de la ‘pyricularia’ en los arrozales valencianos, una plaga que está provocando «graves pérdidas» en la producción y que «amenaza seriamente la rentabilidad de los arroceros». Según la organización agraria, se estima que alrededor del 60% de las parcelas de arroz de diversas variedades se han visto afectadas por este hongo, que se ha propagado por el exceso de humedad de hasta un 90 %. AVA-Asaja ha apuntado que, desde la prohibición del Triciclazol, el Ministerio de Agricultura tan solo permite para combatir la ‘pyricularia’, de modo excepcional, sustancias que llevan estrobirulinas, que amenazan con generar resistencias.

La mosca de la fruta afecta a los cítricos / Levante-EMV

Los peligros para los cítricos provienen de un insecto. Se trata de la mosca de la fruta, técnicamente conocida como ‘ceratitis capitata’. La Generalitat recuerda a los citricultores -también a los productores de otros frutos- iniciar los tratamientos con el inicio del cambio de color de las frutas y realizarlos con la frecuencia necesaria, es decir cada 7 o 10 días. Asimismo, les insta a colocar trampas para la captura masiva de la ‘ceratitis’, cuyo uso es compatible con la suelta de machos estériles. La recomendación es que las trampas se ubiquen en la cara sur del árbol, a una altura de entre 1,5 y dos metros. Otro consejo es que el productor recoja y destruya los frutos caídos.

Caqui

En el resto de frutales, en el caqui y el granado comienzan a detectarse de manera generalizada larvas de cotonet.La estrategia de protección consiste en contar 100 frutos por parcela al azar y cuando se supere el umbral de 3-5 frutos con presencia de la plaga realizar un tratamiento insecticida para frenar los ataques. También se prevé un aumento considerable de la plaga de criptobables. En los frutales de hueso, el augurio es un aumento considerable de las poblaciones de mosquito verde. Se aconseja hacer tratamientos contra ellos sobre todo en viveros y en plantaciones jóvenes en formación.

Gorgojo en granos / Levante-EMV

El mosquito verde también es una amenaza para el viñedo de la Comunitat Valenciana. En la zona de la uva de mesa embolsada del Vinalopó se está observando la presencia en las cepas y las parras del melazo y la recomendación es la de un tratamiento insecticida. Respecto de la polilla del racimo (’lobesia botrana’), la Generalitat afirma que se ha dado por finalizada la segunda generación en todas las zonas vitivinícolas de la autonomía, aunque advierte de que en estos momentos se está produciendo la tercera y que los agricultores deben estar pendientes a inminentes avisos para su tratamiento. En último lugar está la podredumbre gris, cuyos principales ataques se producen a partir del envero y especialmente en la época de la maduración. La Generalitat informa de que para evitar problemas en la fermentación de los mostos deberán transcurrir, como mínimo, 21 días entre la aplicación de un producto antibotritis y la vendimia.

Gorgojos

Para terminar, el ‘Butlletí d’avisos’ analiza los peligros para los productos hortofrutícolas. Pero se concentra en el boniato, singularmente extendido en la Vega Baja del Segura. La amenaza en este caso proviene de los gorgojos, un insecto que ataca tanto a la planta como a sus frutos. Para el control de esta plaga se pueden utilizar los productos fitosanitarios autorizados. La Generalitat recomienda adelantar la fecha de plantación o el empleo de variedades de ciclo corto, además de la rotación de cultivos, de tal manera que se deje descansar los boniatos al menos dos años.