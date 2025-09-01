Los nuevos ‘dueños’ del deporte valenciano

Estampados en una camiseta cuando se presenta un fichaje, decorando la fachada de un estadio o, simplemente, como ese detalle detrás de un entrenador que contesta a la prensa. El complejo mundo de los patrocinadores en el deporte ha adquirido, progresivamente, un aire más global. Spotify, Riyad Air y un sinfín de marcas se cuelan cada vez más en la identidad –y, sobre todo, en la cuenta de resultados– de los clubes. Un aspecto económico al que los equipos valencianos más conocidos no son ajenos, ligando su presente a un ámbito privado que en el pasado estaba mucho más asociado a lo público.

El fútbol, como deporte más visibilizado, ha sido el ejemplo más paradigmático de ese cambio de ciclo. En el comienzo de siglo, sin ir más lejos, todos los equipos valencianos que han pisado en las últimas dos décadas la primera división masculina o femenina –Valencia CF, Levante UD, Villarreal CF, Elche CF y Hércules CF– comenzaron los años 2000 portando la publicidad de Terra Mítica, un parque de atracciones promovido por la Generalitat Valenciana de Eduardo Zaplana y que fue de la mano de Bancaja y la CAM, ambas entidades bancarias controladas por el Gobierno autonómico del PP. Posteriormente, ese ‘sponsor’ dejaría paso a otros de esencia pública como el megalómano Aeroport de Castelló (Villarreal), la Ciudad de la Luz (Elche y Hércules) o la publicidad de una marca fantasma como la de Valencia Experience, cercana a una firma de eventos próxima también al Ayuntamiento de, en aquel momento, Rita Barberá.

De lo público a lo privado

Sin embargo, la crisis de 2007 llegó y, con ella, fueron desapareciendo de las camisetas esos patrocinadores públicos. Incluso, algunos equipos como el Valencia o el Villarreal se quedaron sin ‘sponsor’ principal varios cursos. El camino privado se abría paso. Eso sí, a varias velocidades y, sobre todo, con mayor o menor estabilidad. Por un lado, en algunos equipos valencianos comenzaban a aflorar marcas de apuestas como Betway, Codere o Unibet o guiños a nuevos sectores como el de los NFT (activos digitales) con publicidades como Fan Token $VCF. Otros, directamente, apostaban por firmas ligadas a sus propietarios, como Pamesa Cerámica y Fernando Roig en el Villarreal.

Hoy, no obstante, el ramillete de ‘sponsors’ en las camisetas de los equipos de la autonomía es variado. El Valencia lleva actualmente a un grupo inmobiliario como TM que ya pasó por el Hércules o el Elche, mientras que esos dos equipos los patrocinan hoy dos firmas de fibra óptica como Finetwork o VegaFibra. El Levante, por su parte, lleva a una empresa del sector del automóvil como Marcos Automoción.

Los principales clubs de fútbol han pasado de compartir Terra Mítica a inicios de siglo a tener ‘sponsors’ privados

Del baloncesto al rugby y vóley

Menos internacional, aunque mayoritariamente también privado, ha sido el impulso que ha tenido la primera línea del baloncesto valenciano en las últimas décadas. Un ejemplo, desaparecido ya de las canchas, fue el Ros Casares, un grupo metalúrgico que apoyó a un equipo femenino que antes de su desaparición en 2012 conquistó una Euroliga y varias ligas nacionales. Su herencia exitosa la ha cogido el club en el que esa sección femenina se integró, el Valencia Basket, un conjunto que ha dado pasos de gigante -el último, el de la construcción del Roig Arena- aupado por el presidente de Mercadona, Juan Roig.

Los jugadores del Valencia Basket, presentando sus equipaciones. / Levante-EMV

Antes de su nombre actual otras dos empresas valencianas patrocinaron el equipo. Primero, siendo la denominación previa más conocida, la de Pamesa Valencia y, posteriormente, fue la compañía de productos electrónicos Power Electronics su patrocinador. Más allá de Valencia, en la segunda división –la LEB Oro– también resiste el Lucentum Alicante, un equipo que hoy compagina los fondos públicos de las instituciones alicantinas con el patrocinio principal desde hace una década del grupo hospitalario HLA.

Esa aportación económica ‘mixta’ entre administraciones y compañías, no en vano, es la realidad más habitual en otros entornos como el voleibol, el rugby o el atletismo de la Comunitat Valenciana. Ejemplo de ello es el UPV Léleman Conqueridor Valencia, que este año jugará por primera vez la máxima competición europea de ‘vóley’ y que tiene el apoyo tanto de la universidad como de la firma de material médico Léleman. Algo similar se da en el Playas de Castellón de atletismo, que tiene el patrocinio de Facsa (ciclo del agua), o el Club de Rugby la Vila, excampeón de la División de Honor y que es apoyado por varias instituciones alicantinas y por la marca de dulces Huesitos (grupo Valor).

El ‘mix’ público-privado es la realidad de muchos patrocinios en la Comunitat

Más apoyo público tienen otros equipos como CD Giner de los Ríos y el CH Carpesa –aunque también tienen el patrocinio de la Fundación Trinidad Alfonso, cuyo mecenas también es Juan Roig– de hockey o el CD Waterpolo Turia, heredero del Waterpolo Valencia y con presencia tanto en el ámbito masculino como en el femenino en la segunda división española, entre otros.