El récord veraniego de cruceristas en València rompe la estrategia de Catalá

Hace dos meses, la alcaldesa de València, María José Catalá, aseguraba -tras conocer los datos a la baja de llegadas de cruceristas a la ciudad de mayo– que la apuesta iniciada en 2024 por su ayuntamiento en busca de "disminuir, de forma progresiva, razonada, razonable y sensata" este tipo de llegadas se había "ratificado". La idea, insistía la máxima dirigente del consistorio, se enmarcaba dentro de una estrategia –en la que también tiene previsto prohibir el atraque de megacruceros a partir de 2026– con la que no se pretende "eliminar los cruceristas de la ciudad, pero sí ordenar ese turismo de cruceros". Pocas semanas después de esas palabras, sin embargo, el puerto de València se encuentra en máximos históricos en lo que a llegada de este tipo de pasajeros –y los buques que los transportan– se refiere. Y, lejos de decrecer, ambas estadísticas se encuentran por encima de los registros del año pasado.

Más pasajeros

Eso es lo que refleja el último informe de Puertos del Estado, que señala cómo entre enero y julio llegaron al puerto valenciano 430.223 pasajeros frente a los 399.735 que lo hicieron en los siete primeros meses de 2024. El gran ‘boom’ de estos viajeros, no obstante, se ha dado entre junio y julio. Solo en esos dos meses llegaron a la ciudad 208.289 viajeros. O lo que es lo mismo, un 21 % más (36.466 personas) que los 171.823 personas que desembarcaron durante ese mismo periodo, pero de 2024.

Algo similar pasa con los buques. Y es que el puerto vio cómo entre ambos meses atracaban hasta 56 cruceros, doce más que los 44 de 2024. Un alza, explicada en parte en el hecho de que las navieras planifican las operativas de este tipo de itinerarios con meses o incluso años de antelación, que ha hecho que en València hayan coincidido varios navíos a la vez. Tanto es así que, solo en julio, hubo hasta siete días -una cuarta parte del total– en los que dos buques –o tres, en el caso del día 7– coincidieron en el ‘Cap i casal’ al mismo tiempo. Todo ello a pesar de que Catalá aseguró en mayo su objetivo de "intentar al máximo posible que no coincidan determinados cruceros en el mismo momento desembarcando".

La que menos aumenta

Pero a pesar de esta crecida, la realidad es que València es –entre los principales puertos turísticos del país– el que menos aumenta el número de cruceristas respecto al año pasado. En concreto, el incremento del 7,6 % valenciano en 2025 es inferior al 9,4 % que ha anotado en los siete primeros meses el tráfico de este tipo de viajeros en Baleares, el 12 % de mejora que suma Barcelona, el 23,8 % de crecida que se registró en Las Palmas o el 33 % de Tenerife.