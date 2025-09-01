Telefónica estudia dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York tras casi 40 años

Telefónica estudia la posibilidad de abandonar la Bolsa de Nueva York y que sus acciones dejen de cotizar en el parqué estadounidense, un movimiento que responde a la intención de la compañía de simplificar su negocio, según adelanta el diario 'VozPópuli' y han confirmado a Europa Press fuentes del mercado.

La teleco desembarcó en la Bolsa de Nueva York hace casi 40 años, el 12 de junio de 1987, cuando se convirtió en la primera empresa española en cotizar en Wall Street. Tal y como señala 'VozPópuli', la operación supuso en aquel momento la colocación de un importe equivalente a 375 millones de dólares.

Al cierre de Wall Street el viernes, Telefónica contaba con una capitalización bursátil de 30.765 millones de dólares, al cambio 26.270 millones de euros, con cada acción a 5,36 dólares, es decir, 4,58 euros. Sin embargo, Telefónica cotiza en Wall Street a través del mecanismo de certificados de depósito estadounidenses (ADRs). Esta clase de cotización, frecuentemente empleada por empresas extranjeras a la hora de entrar en el mercado estadounidense, consiste en certificados emitidos por un banco depositario que representan un número de acciones de una empresa, procediendo estas acciones a cotizar con normalidad.

"La admisión a cotización en Wall Street -el mayor mercado bursátil del mundo- se consideró un hecho histórico dentro de Telefónica y en España. La negociación de 54 millones de títulos de la compañía supuso la mayor entrada de capital europeo en esta Bolsa hasta la fecha", destacó la compañía en un comunicado de mediados del año pasado con motivo de su centenario.

En el caso de que finalmente Telefónica abandone la Bolsa de Nueva York, la decisión se anunciaría a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Además, la decisión se enmarcaría en la revisión estratégica que la compañía está realizando de su negocio impulsada por su presidente, Marc Murtra, y que se espera que se dé a conocer en el último trimestre de este año.

La salida de la Bolsa de Nueva York buscaría simplificar el negocio de la compañía, que en los últimos meses se ha desprendido de sus filiales en Argentina, Perú, Colombia, Uruguay y Ecuador, una serie de ventas que buscan reducir su exposición en Hispanoamérica.