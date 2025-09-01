El 'boom' del viajero internacional comienza a agotarse en la C. Valenciana

El viajero internacional sigue siendo el pilar de crecimiento del turismo de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, con la llegada del verano, su éxito ha comenzado a aflojar el ritmo, mostrando los primeros síntomas de agotamiento en su mejora. Es lo que señalan los últimos datos -relativos a julio- dados a conocer esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), unos registros que señalan que el territorio valenciano ha recibido 'solo' un 1,37 % más de viajeros extranjeros que en el mismo mes del año pasado. Un auge, inferior al del mes de junio, que deja el volumen de personas foráneas que pisaron la autonomía rozando los 1,5 millones. Este hecho, eso sí, permite por primera vez a la Comunitat superar los siete millones de turistas internacionales antes de llegar al recientemente finalizado mes de agosto.

Los países que crecen

En esos números crecientes en julio, destaca -entre otros- el impulso que han tenido los viajeros llegados de los países nórdicos. Como ejemplo, los turistas venidos de Noruega se han elevado desde los 65.000 en julio de 2024 hasta los 82.000 del mismo momento pero de este año, un alza que coincide con el primer verano con la conexión entre Valencia y Oslo en marcha gracias a Norwegian. También en subida están aquellos que llegan desde Dinamarca , que casi duplican la emisión de visitantes hasta la Comunitat hasta llegar casi a los 30.000 viajeros. Más allá del norte de Europa, crece también la atracción de italianos (15.500 viajeros más que el año pasado) o estadounidenses (+6.600). Por contra, se mantienen sin cambios los británicos y caen considerablemente los llegados de Francia (-86.000 visitantes).

Pero, más allá de procedencias y llegadas, ¿cómo ha sido su gasto? Pues, paradójicamente, mejor que lo que se vio en junio y, en consecuencia, a ritmo de récord. Aupados quizás por las mayores tarifas que viven aspectos claves para el turismo como los precios hoteleros, el gasto en el mes de julio generado por los visitantes internacionales subió hasta los 2.225 millones de euros, un 8,3 % más que en el mismo momento del pasado ejercicio. Este hecho hace que el desembolso acumulado por estos perfiles extranjeros en la Comunitat Valenciana desde que se inició el año supere ya los 9.000 millones de euros.

Turistas en el centro de València, este verano. / JM LOPEZ

Más gasto y más duración del viaje

Esta mejora viene impulsada por casi todos los factores. En sus viajes, cada visitante se ha gastado casi 100 euros más que el año pasado, subiendo ese gasto hasta los 1.489 euros. Este hecho se muestra también en el desembolso que han hecho por día -148 euros frente a los 140 del año pasado- y en la duración de los viajes, que crece ligeramente respecto a julio de 2024. En concreto, estos pasan de ser de 9,99 días a los 10,05 de media.