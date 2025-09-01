La Comunitat Valenciana ya supera las 95.000 ventas de coches en 2025

La venta de coches en la Comunitat Valenciana -impulsada especialmente por las adquisiciones en la provincia de Valencia tras el golpe de la dana- sigue creciendo respecto a 2024. El último dato, relativo al cierre del mes de agosto y dado a conocer esta tarde por las patronales de los fabricantes (Anfac), los concesionarios (Faconauto) y la distribución y talleres (Ganvam), destaca que en los ocho primeros meses del año se vendieron 95.088 unidades, un 51,5 % más que las 62.782 que se anotaron en el mismo periodo pero de 2024. Tal es el empuje vivido -sobre todo, con las ventas a particulares y a empresas- que solo Madrid (340.000 matriculaciones) supera al territorio valenciano en venta de vehículos. Cataluña, mientras, se queda en los 86.523 unidades.

Venta de coches en agosto

En lo que respecta a los datos valencianos, mientras, el siempre complejo y festivo mes de agosto ha sido positivo. No en vano, la Comunitat registró casi 6.000 ventas de vehículos, una mejora del 24 % -siete puntos casi más que la media estatal- que los 4.825 coches de 2024. Tanto es así que ninguna otra autonomía, entre las que más vehículos venden, se le acerca. "Es un buen comportamiento que se ha cimentado sobre todo en las compras que están haciendo familias y particulares, que denota que hay una bolsa de compradores que ya necesita cambiar su vehículo", explica al respecto el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales.

Pero, ¿qué tipo de vehículos se adquieren? Según se refleja en la estadística nacional -a nivel autonómico no se desagregan tanto las cifras- son los coches electrificados -eléctricos e híbridos enchufables- una opción cada vez más perseguida. En el caso de los primeros, los BEV, se registraron más de 7.100 vehículos en el mes, lo que representa una crecida del 163,4%. Por su parte, los híbridos enchufables (PHEV) se quedaron en las 7.839 ventas, un 160,4% más que en agosto de 2024.

Una de cada cuatro ventas

Con ambas estadísticas, los modelos electrificados suponen ya una cuarta parte de las ventas. O lo que es lo mismo, ocho puntos más que lo que representaban el pasado ejercicio. Para Félix García, dircom de Anfac, los registros dan "fe del esfuerzo que están realizando las marcas para poner en el mercado modelos eléctricos cada vez más asequibles para llegar a un mayor número de ciudadanos".