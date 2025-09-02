La patronal hotelera Hosbec trata de rebajar la tensión con el Ayuntamiento de València

Guiño desde la patronal hotelera Hosbec al Ayuntamiento de València por el buen 'trabajo conjunto' en plena polémica por las palabras del presidente de la entidad, Fede Fuster. En concreto, la entrevista con el diario Información (publicada por Levante-EMV el pasado fin de semana) en la que el dirigente hotelero hacía balance de la situación turística y donde apuntó que veía al consistorio valenciano "muy acomplejado, como que les cuesta manejar el fenómeno turístico" tras la riada, provocó que ayer la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, criticara "la frivolidad y la distancia con la que habla sobre un drama tan tremendo como ha sido la dana". Un choque manifiesto -en el que la máxima responsable del consistorio añadió que "no se trata de ganar más dinero a costa de la ciudad, se trata de que la ciudad gane con un turismo equilibrado, de calidad y no de cantidad, que cuida a sus vecinos"- que este martes Hosbec ha tratado, con un mensaje sutil, de suavizar.

Recuperación conjunta

Según se puede leer en un comunicado en el que la patronal asegura que se ha dado "por superada definitivamente la dana" gracias a la buena ocupación del mes de agosto, la entidad valora que "el sector hotelero, junto a los responsables del Ayuntamiento de València, han venido trabajando durante todos estos meses para que la recuperación se produjera lo antes posible y en las mejores condiciones tanto para las empresas como los trabajadores del sector, teniendo en cuenta además el efecto arrastre en otras actividades económicas de la ciudad".

Catalá, en una intervención ayer. / Levante-EMV

Unas palabras de colaboración estrecha que contrastan con el mensaje lanzado por Fuster el pasado domingo, en el que afirmaba que desde el consistorio "están siempre sobreanalizando y sobrevalorando electoralmente cualquier medida y están inseguros". "Nosotros preferimos no ganar dinero a costa de la ciudad, sino que la ciudad gane con vecinos que se sienten respetados en su propia ciudad", le contestó Catalá.

Mejores datos que en 2024

Más allá del choque dialéctico, el comunicado de Hosbec de este martes señala cómo la planta hotelera de València ha vuelto "a la normalidad" previa a la riada del pasado octubre. No en vano, según sus registros, la ocupación de los establecimientos de la ciudad en el mes de agosto ha superado el 86 %, lo que viene a mostrar una mejora de "casi dos puntos respecto a los datos de 2024". En esta misma línea, las previsiones de ocupación para septiembre "apuntan ya ligeras mejoras y rozan el 80 % de reservas confirmadas ya en los sistemas de gestión de los hoteles de la ciudad", afirman desde Hosbec, que concluye que en estos momentos "el gran reto de la planta hotelera es recuperar también los indicadores económicos y que los datos de ADR [tarifa diaria] y REVpar [rentabilidad por habitación] se mantengan en los niveles de crecimiento de otras plazas turísticas".