Este será el precio máximo a pagar para los usuarios del Imserso 2025-26

En menos de un mes, miles y miles de mayores valencianos acudirán a las agencias de viaje o se sentarán frente al ordenador para elegir su destino en la nueva temporada del Imserso 2025-26. La fecha concreta en la que arrancará la comercialización de las plazas es la gran incógnita todavía por desvelar del programa público. Sin embargo, todos aquellos que hayan sido escogidos por el Ministerio de Derechos Sociales como candidatos para sus viajes -que arrancarán el 12 de octubre- tendrán que estar pendientes de innumerables detalles, entre los que es crucial cuál será el importe máximo que deberán sacar sus bolsillos por esos trayectos. Unos costes que, en esta ocasión, pueden llegar a ser de hasta 664 euros por valenciano.

Las diferencias de precio

Este precio, mucho más elevado de lo habitual, será lo que tenga que pagar un 'senior' que escoja ir a Canarias con transporte incluido -una estancia que sube hasta los 464 euros/viajero por nueve noches, pero que baja hasta los 378 si se viaja siete noches-, decida viajar en temporada alta y ya haya reservado previamente otro trayecto. Estas dos últimas condiciones, no en vano, son dos de las novedades que marcan la nueva edición de la iniciativa y, además, dos de los motivos que más ampollas han levantado en los últimos meses.

El instituto de mayores, concretamente, ha decidido añadir dos suplementos de 100 euros cada uno. El primero será en caso de que "las personas realicen más de un viaje durante la temporada y se irá aplicando de manera sucesiva a partir del segundo al reservar". El segundo se añadirá a aquellos que decidan viajar en el momento de mayor ocupación turística, que en Canarias es en diciembre, enero y febrero y en las autonomías peninsulares y Baleares, en octubre, mayo y junio.

No obstante, ese coste será más económico en muchos otros viajes. Sin suplementos, apostar por zonas de costa peninsular -que incluye Andalucía, Cataluña, Murcia y el territorio valenciano- se sitúa entre los 309 euros (nueve noches) y los 244 euros (siete noches) con transporte incluido. En el caso de que se quiera ir a esos mismos destinos, pero con vehículos propios, los costes bajan hasta los 270 euros (nueve noches) y 224 euros (siete noches).

Mayores llegando a un viaje del Imserso en Orpesa. / EVA BELLIDO

Por su parte, las tarifas para las islas también son diferentes. Ir a Baleares con transporte incluido tiene para una estancia de nueve noches un precio de 353 euros y para una de siete noches, 285 euros. En el caso de que no se desee tener el transporte incluido, el coste de nueve noches será de 270 euros y el de estar siete noches, de 224. Un coste, justamente, que es también el que tiene acudir a Canarias sin transporte.

Más allá de los destinos costeros, el Imserso también ofrece distintas opciones para hacer turismo de escapada. Los circuitos culturales, con cinco noches de estancia, se sitúan en los 312 euros, mientras que las apuestas por la naturaleza durante cuatro días ven cómo su importe se rebaja hasta los 305 euros. Ese mismo desembolso por persona tendrán que hacer aquellos que decidan irse a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cuatro noches, mientras que las estancias en las capitales de provincia durante tres noches bajarán hasta los 132 euros.

Las otras novedades

Sin embargo, entre toda España, también habrá algunos mayores que no invertirán más de 50 euros en sus viajes del Imserso. Esto se debe a que el área del Gobierno que dirige Pablo Bustinduy ha apostado en esta ocasión por una medida como es la de reservar 7.447 plazas de las más de 879.000 totales para "personas que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de invalidez o de jubilación de la Seguridad Social". Además, otra novedad es que se reservan un 2 % de todas las plazas de los lotes 1 (costa peninsular) y 2 (islas) para que las personas usuarias que lo deseen puedan viajar con su animal de compañía o su mascota. "La persona usuaria, en el momento de realizar la reserva, deberá notificar que quiere viajar con mascota ya que, al ser limitadas las plazas, está sujeta a la disponibilidad de las mismas", deja claro el programa.