El precio de la vivienda de segunda mano se dispara en los municipios afectados por la dana

La gran riada del 29 de octubre provocó una destrucción insólita en innumerables poblaciones de la provincia, singularmente en coches, viviendas y comercios. La pérdida de inmuebles, singularmente aquellos que no han podido ser reconstruidos, ha contribuido a elevar la demanda en estas poblaciones -también atractivas por ser mucho menos onerosas que la capital autonómica- y, cuando crece la demanda y baja la oferta, lo normal es que se produzca un incremento considerable de los precios.

Es lo que está sucediendo -bien cierto es que también en otros lugares de la Comunitat Valenciana- en muchas de las localidades dañadas por la dana respecto de la compraventa de viviendas de segunda mano en el mes de agosto. Según un informe elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa, el municipio de la autonomía con una variación interanual más elevada ha sido la alicantina Dolores, con un 103 %, hasta 1.856 euros. La segunda es la castellonense Moncofa, con un 68,2 % (2.141) y la tercera es Godella, con un 40,4 % (3.535).

Albal

Pues bien, en la sexta posición aparece la primera de las poblaciones dañadas por la dana. Se trata de Albal, donde el coste de una vivienda de segunda mano ascendió el mes pasado a los 2.002 euros el metro cuadrado, con una subida interanual del 36,9 %. En el largo listado aportado por Fotocasa solo aparece una de las localidades afectadas por las inundaciones que esté en terreno negativo. Se trata también de una de las más castigadas: Paiporta, con un descenso del 10,6 % y un precio global de 1.892 euros el metro cuadrado.

Interior de una vivienda afectada por la dana / Europa Press

Todas las demás que figuran en el documento y que han sido damnificadas por la riada experimentan en el período analizado incrementos de precios superiores al 10 %. Por detrás de Albal aparecen Torrent (31,2 %), Chiva (27,9 %), Alfafar (27,5 %), Silla (25,3 %), Alaquàs (20 %), Benetússer (18,9 %), Catarroja (16,7 %), València capital (16,1 %) y Algemesí (11,3 %). De todas ellas, la que tiene los precios más elevados es el Cap i casal, con 3.425 euros el metro cuadrado, lejos de los más de 4.000 de l'Alfàs del Pi, Calp y Alboraia. De este grupo, las que tienen los precios más bajos están Algemesí (1.154 euros) y Chiva (1.485). Nada que ver, en cualquier caso, con los 809 euros de la alicantina Callosa de Segura o los 858 de Monòver. Fotocasa ha analizado la variación interanual en la compra de vivienda de segunda mano en 107 municipios de la autonomía y ha detectado aumentos en el 95 % de los casos.

Comparativa con 2015

Por otro lado, el portal inmobiliario ha hecho una comparativa en el precio medio de un piso de 80 metros cuadrados en la Comunitat Valenciana en la última década y el resultado final es que el encarecimiento está cercano a los 92.000 euros. En agosto de 2015 un piso de estas características tenía un coste de 103.752 euros mientras que justo diez años más tarde dicha cifra había aumentado hasta los 195.725 euros, lo que implica un alza del 88 %. Esta cantidad es la más alta de la serie histórica, dado que se encuentra por encima de los 193.120 contabilizados en agosto de 2006, en plena burbuja inmobiliaria.

"Este encarecimiento tan significativo en un periodo tan breve refleja el profundo desequilibrio existente entre oferta y demanda. La demanda, sólida y en crecimiento, se ve impulsada por factores sociales, demográficos y macroeconómicos, entre ellos unas condiciones hipotecarias cada vez más atractivas. En un contexto en el que comprar resulta más ventajoso que alquilar, la vivienda en venta concentra una fuerte presión compradora que la oferta, limitada por la capacidad productiva del sector de la construcción, no puede absorber. Esta tendencia de intenso crecimiento de los precios se consolida ya durante siete meses consecutivos y continuará en el corto plazo”, comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Autronomías

Por autonomías, si analizamos los precios de la vivienda en venta respecto a los de hace un año, vemos que las 17 comunidades incrementan el precio interanual en agosto. Los incrementos superiores al 10% afectan a once territorios y son: Comunitat Valenciana (24,1%), Andalucía (23,1%), Asturias (20,7%), Murcia (20,4%), Canarias (19,6%), Madrid (18,2%), Baleares (17,3%), Cantabria (15,3%), País Vasco (10,8%), Cataluña (10,3%) y Galicia (10,2%). Le siguen, Castilla y León 7,6%), La Rioja (3,7%), Extremadura (3,3%), Castilla-La Mancha (3,0%), Aragón (2,9%) y Navarra (0,9%).