El fin de la temporada turística pasa factura al empleo valenciano
El paro sube en agosto en casi 2.800 personas mientras la afiliación a la Seguridad Social se hunde en cerca de 25.000
El final de agosto ha conllevado un golpe de cierta relevancia para el mercado laboral valenciano. Es cuando termina la parte central de la temporada turística y cuando acaban numerosos contratos vinculados a esa actividad. Los datos de paro y empleo dados a conocer hoy por el Gobierno así lo atestiguan.
El número de afiliados a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana se redujo en 24.900 personas (un descenso del 1,12 %), con lo que la cifra global se quedó en 2,2 millones de cotizantes. Si se echa la vista atrás y se observa la variación interanual, los datos son sensiblemente muy favorables, con un aumento de 68.928, es decir un 3,23 % más, según el Ministerio de Inclusión.
España
En España, la reducción de afiliados se situó en los 199.300 (un 0,91 % menos) y el total está ahora en 21,6 millones de personas. El comportamiento de la Comunitat Valenciana fue el peor de España si no se toma en consideración a Cataluña, con una bajada de cotizantes respecto a julio de 63.562, y Madrid, con 42.275 menos.
Por su parte, el paro del mes de agosto subió en 2.786 personas en la Comunitat Valenciana, lo que supone un 0,95 % más que el mes anterior y sitúa el número total de personas desempleadas en 296.754, según los datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Trabajo. Por provincias, el desempleo subió en 1.806 personas en la de Valencia, un 1,25 % más, 636 en la de Alicante (+0,54 %) y 344 en la de Castellón (+1,09 %).
Servicios
En el conjunto de España se registró un aumento en 21.905 personas (+0,91%) por culpa del mal comportamiento del sector servicios ante la recta final de la campaña de verano, algo habitual este mes, lo que dejó el total de desempleados en 2.426.511. Este dato supone el registro más bajo desde agosto de 2007 y un repunte del paro muy levemente superior al que se produjo el pasado ejercicio en agosto (+21.884 desempleados más). En términos interanuales, el paro decreció en 145.610 personas (-5,66%). También se registró en agosto una bajada, en términos desestacionalizados, de 6.075 personas.
