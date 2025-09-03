El aeropuerto de Valencia se salva del gran recorte de plazas de Ryanair

El aeropuerto de Valencia no se verá finalmente gravemente golpeado por el recorte de plazas de Ryanair de cara a la temporada de invierno que arranca en octubre. Así lo ha comunicado la compañía irlandesa en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Madrid, un encuentro en el que la aerolínea que dirige Eddie Wilson ha anunciado una rebaja de su capacidad en los aeródromos regionales del 41 % como contestación a la subida de tasas de Aena. O lo que es lo mismo, una bajada de 600.000 plazas, además de suprimir en los próximos meses las rutas con Vigo y Tenerife Norte y de cerrar la base que la empresa tiene en Santiago de Compostela.

Las consecuencias para Valencia

Estas dos últimas decisiones son, justamente, los impactos más considerables para Manises, aunque con diferencias sustanciales en su relevancia. Porque las consecuencias de perder una conexión con Tenerife Norte -que se ha dado con dos vuelos semanales este verano- queda minimizada con el hecho de que Ryanair también vuela desde Valencia al otro aeropuerto de la isla, el de Tenerife Sur, lo que hace que el destino no se haya perdido. Además, Iberia también opera esta conexión. Diferente es el caso de la base gallega, donde la empresa ha invertido 200 millones de dólares y donde la firma hibernesa es la única que opera esta ruta con Valencia. De ahí que, al cerrar su operativa y quitar sus dos aviones bases, se vaya a perder un destino al que este verano ha volado con hasta tres vuelos por semana. Eso sí, no es una de las grandes conexiones de Manises.

Eddie Wilson, durante la rueda de prensa esta mañana. / EFE/Daniel Gonzalez

Más allá de estas plazas perdidas, la compañía reduce también operativa en Zaragoza (-45 %), Santander (38 %) -un aeropuerto conectado con Manises-, Asturias (-16 %) y Vitoria (-2 %), además de recortar en 400.000 plazas y 36 rutas dentro de sus conexiones con las islas Canarias. En este sentido, Wilson ha avanzado que las rebajas golpean especialmente a los aeropuertos más vulnerables y generarán "una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional ya que muchas rutas serán económicamente inviables". "Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas [de más del 6 %, según Aena] y poco competitivas", añadió el dirigente.

Impacto minimizado

Hay que recordar que este movimiento no golpea ni las grandes rutas de Valencia -un aeropuerto en el que Ryanair tiene una de las cuotas de mercados más elevadas, con un 45 % de la operativa del aeródromo- con otros puntos de España -como Ibiza o Palma- ni tampoco las conexiones internacionales, un nicho en el que Manises ha ido creciendo progresivamente y que ha sido clave en los balances récord de pasajeros en sus instalaciones.