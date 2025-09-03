La Cámara de Valencia sufre un hackeo de toda su información
La corporación no ha pagado nada por el rescate dado que todos sus datos los tenía en una copia de seguridad a la que no pudieron acceder los delincuentes
La Cámara de Comercio de Valencia ha sido objeto de un ataque de delincuentes digitales que lograron hacerse con toda la información que la corporación presidida por José Vicente Morata tenía en sus servidores en la red. La acción, según han confirmado a este diario fuentes de la entidad, tuvo lugar el pasado mes de julio.
La Cámara, sin embargo, no ha tenido que pagar a los ciberdelincuentes ninguna cantidad por el rescate de sus datos, dado que contaba con una copia de seguridad que quedó fuera del alcance de los hackers. Las citadas fuentes explicaron que estos últimos, cuando actúan contra una entidad o empresa para obtener una suma de dinero, "se apropian de toda la información y encriptan la que tu tienes en los servidores para que no puedas trabajar y tengas que recurrir a ellos para que te lo abran y puedas acceder".
Copia
En este caso, los ladrones no han conseguido sus propósitos por la previsión de la Cámara de contar con una copia de seguridad. De todas formas, desde la corporación aseguran que la información que les han sustraído es de "escaso interés general, ya que se compone fundamentalmente de contratos y de datos de proveedores y de los trabajadores de la entidad". La Cámara es una corporación de derecho público que se encuentra tutelada por la Generalitat.
Reforzar su seguridad
Las citadas fuentes de la entidad presidida por José Vicente Morata, que el próximo viernes celebra el tradicional encuentro político-empresarial con el que se suele dar inicio a la nueva temporada tras las vacaciones, aseguran que el ataque de los hackers le ha servido para reforzar su seguridad. Asimismo, ha llevado a la Cámara a decidir dar un impulso a la formación en esta materia tan sensible con el propósito de concienciar a las empresas valencianas de que deben tomar medidas. No en vano, como recuerdan, si no tienes una copia de seguridad a la que no pueden acceder los hackers, recuperar los datos puede tener un coste de entre medio y un millón de euros.
