Qué coches triunfan entre las nuevas compras de los valencianos

Ir a uno o varios concesionarios, mirar los distintos modelos que se ofrecen y, finalmente, escoger ese coche que te acompañará -probablemente- durante más de una década de tu vida. Esa es la decisión que han tomado decenas de miles de valencianos desde que comenzó 2025. Un año, marcado por las adquisiciones tras la dana, que no ha beneficiado a todas las marcas por igual, si no que ha mostrado cómo los fabricantes asiáticos tradicionales -a la espera de unos modelos chinos que poco a poco ganan posiciones- junto a otras insignias europeas más económicas están dominando el mercado de la Comunitat. Dos marcas coreanas y una rumana copan el podium.

Fabricantes y modelos que lideran

Al frente de todas estas compraventas -según los datos facilitados por la patronal del sector, Ganvam- está Hyundai. Uno de cada diez coches -10.606 unidades, en concreto- que se han adquirido en el territorio valenciano hasta agosto pertenecían a la firma coreana, siendo el I20 -cuyo precio parte de los 20.400 euros en el caso de sus versiones de combustión y de los 25.000 en los híbridos- y el Tucson -más cercano a los 30.000 euros- sus modelos con más éxito entre los clientes, especialmente de Alicante. Sin embargo, pese a esta atracción, ninguno de los dos coches es el que más eligen los valencianos cuando van al concesionario.

Ese 'honor' le corresponde, curiosamente, a Dacia. Y más precisamente al Sandero. Hasta 4.752 unidades adquiridas en la autonomía en los ocho primeros meses del año fueron de este modelo, que triunfa especialmente en una provincia de Valencia donde se han vendido más de 3.000. Entre sus principales ventajas está el hecho de que su coste base parte por debajo de los 14.000 euros, algo significativo en un momento en el que muchos ciudadanos se han enfrentado a gastos de miles y miles de euros derivados de la recuperación tras la catástrofe.

Pese a tener este modelo exitoso, la marca rumana se queda como la tercera que más coches vende en la Comunitat con 6.916 unidades, un registro inferior al de Hyundai y, también, al que anota KIA (8.165 coches). Entre esas compañías que también venden más de 5.000 vehículos en la autonomía están Toyota (6.337) -líder, no obstante, en España-, Renault (5.369), MG (5.331) -una marca de origen británico, pero que hoy está en manos del gigante automovilístico chino SAIC Motor y que tiene un modelo al alza como el ZS- y Volkswagen (5.302). En un escalón inferior, aunque también dentro del 'Top10' con más de 3.900 ventas están Ford, Peugeot y Seat.

Un hombre prueba un coche en la última Feria del Automóvil. / JM López

De Ford a las marcas chinas

Eso sí, la marca del óvalo, insignia del automóvil valenciano gracias a su planta de Almussafes, muestra un matiz. Y es el hecho de que tres de cada cuatro ventas se hacen en la provincia de Valencia -3.479 unidades de las 4.583 totales-, lo que la convierte en el tercer fabricante más demandado en este territorio, pero que contrasta con los datos que figuran en otros puntos como Castellón, donde no aparece ni siquiera entre las veinte marcas más perseguidas.

En ese particular 'Top20' de fabricantes ya se cuelan o se acercan los fabricantes chinos y sus modelos eléctricos a bajos precios, con BYD y Omoda como principales representantes. En un momento en el que poco a poco florecen las alianzas de estas marcas con concesionarios valencianos, este tipo de empresas venden cada vez más. BYD, sin ir más lejos, matriculó entre enero y agosto 1.694 coches, casi los mismos que Tesla (1.784), mientras que Omoda se quedó en los 1.335 unidades. Ebro -marca española pero que se ha revitalizado gracias al impulso del grupo chino Chery- o Jaecco han disparado sus ventas y ya suman 813 y 697 ventas, respectivamente, en el territorio valenciano. O lo que es lo mismo, más que Mini, Mitsubishi, Honda o Alfa Romeo.

Coches de marcas 'premium'

Pero, más allá de modelos mayoritarios, ¿cuántos coches de alta gama se compran en la Comunitat? Si se mira a Maserati, por ejemplo, son 13 los coches que se han adquirido en este 2025, la mayoría de ellos en Valencia. Una realidad que no es única. Porque se pueden ver casos similares con Jaguar (9 coches vendidos), Bentley (7), Lamborghini (5) o Ferrari (4), mientras que Porsche sí eleva las cifras con 249 ventas.