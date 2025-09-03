El aeropuerto de Valencia, en vilo por el recorte de plazas de Ryanair

El aeropuerto de Valencia, igual que otros en España que tienen en Ryanair a uno de sus principales -sino el mayor- operadores, contiene la respiración. Este miércoles, la aerolínea irlandesa que dirige Eddie Wilson tiene previsto anunciar un nuevo recorte de plazas en sus líneas operadas con origen o destino España de cara a este invierno, un movimiento -que podría suponer perder casi un millón de asientos- diseñado como respuesta a la subida de tasas aeroportuarias -del 6,6 %- anunciada por Aena para el próximo año.

El alcance de la decisión

Hasta hoy aún no han trascendido qué instalaciones aéreas se podrían ver afectadas. Sin embargo, esa decisión tendría un impacto diferente dependiendo de si afecta a un aeropuerto u otro, ya que la cuota de mercado de la compañía hibernesa es diferente en cada enclave del país. Entre los más perjudicados si fuera uno de los elegidos estaría el de Valencia, una infraestructura en la que más de un 45 % de sus usuarios en este 2025 -es decir, tres millones de sus 6,7 millones de viajeros- han cogido un vuelo de la 'low cost', convirtiéndose con ello en el aeropuerto -entre los principales del país- con mayor dependencia de Ryanair. En una tesitura similar -según recopiló ayer Europa Press- está Alicante (38 %), pero también otras bases más modestas como las de Murcia (47 %), Girona (38 %), Santiago (31 %) o Zaragoza (21 %).

No es, sin embargo, la primera vez que la compañía gasta esta carta. En esa guerra con Aena, la aerolínea ya decidió reducir para este verano en 800.000 asientos y 12 rutas su operativa en España, un golpe que no afectó a Valencia, pero sí a rutas menos rentables como Jerez, Valladolid, Vigo, Asturias o Santander. Sobre ello, Wilson avisó que esta acción sería "devastadora para la conectividad regional, el empleo y el turismo". "España no es competitiva a nivel regional", reiteró el dirigente en aquel momento. Ahora, no obstante, habrá que ver qué horizonte tiene esta decisión.

¿Una oportunidad?

Porque, en el mejor de los casos, podría tener hasta una repercusión positiva para Manises, en el supuesto de que el aeródromo valenciano quedara fuera del castigo o resultara beneficiado con más plazas. Y es que Valencia es uno de los aeropuertos que más crece en lo que va de año en Europa, lo que lo hace muy atractivo para las aerolíneas como lugar con el que aumentar sus conexiones y, consecuentemente, sacar rentabilidad. A ello se suman las relaciones crecientes que ha habido las últimas temporadas entre Ryanair y el aeropuerto, pasando de ofrecer 3,2 millones de plazas en verano de 2023 a 3,7 millones en el mismo periodo, pero de este año.