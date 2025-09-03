Telefónica valora trasladar estaciones de l'Eliana y Paiporta a otras zonas por la dana

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mantenido un encuentro de trabajo con el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, donde se ha abordado, entre otros temas, trasladar las estaciones base fijas que la compañía tiene ubicadas en l'Eliana y Paiporta a otros lugares del municipio "que sean más seguros con el fin de prevenir futuros riesgos climatológicos". La dana del 29 de octubre del año pasado tuvo una incidencia especial en la segunda de las dos localidades mencionadas, donde arrasó con una gran cantidad de infraestructuras.

En el encuentro también han participado el director general de Telefónica Este, Chema Casas, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La reunión se enmarca en la ronda de contactos que el jefe del Consell está manteniendo con agentes sociales y económicos que operan en la Comunitat Valenciana.