València Silicon Forum situará a la ciudad en el centro de la industria de semiconductores

Líderes internacionales de la industria de semiconductores participarán los próximos 18 y 19 de septiembre en la segunda edición del València Silicon Forum, que busca ser el punto de encuentro global de la industria de semiconductores y "reforzar" la posición de la ciudad como hub tecnológico. Según se ha dado a conocer este miércoles en la presentación de la segunda edición del encuentro, el evento -impulsado por València Silicon Cluster y el Ayuntamiento de València- tiene la vocación de consolidarse como foro anual de referencia para la industria de semiconductores a nivel internacional, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Atraer proyectos e inversión

La concejala de Turismo, Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones del consistorio valenciano, Paula Llobet, ha destacado que València y su área metropolitana "concentran aproximadamente el 50 % de los recursos humanos del país en microelectrónica y cerca del 60% en fotónica". "Este capital humano es nuestra principal ventaja para atraer proyectos e inversión", ha sostenido. El València Silicon Forum tiene como misión ser el punto de encuentro global de la industria de semiconductores, con un enfoque centrado en la gestión del talento. Actualmente, más del 50% de los efectivos de la industria española se concentran en València, lo que "refuerza la relevancia de la ciudad como polo de innovación tecnológica".

Entre las novedades de esta edición 2025, destacan la entrega del VLC Chip City Award a Ray Stata, fundador de Analog Devices, referente histórico en microelectrónica; la participación de la jefa global de Talento de TSMC, empresa líder mundial en semiconductores; una mesa de debate sobre enclaves tecnológicos urbanos, analizando cómo las ciudades pueden convertirse en motores de innovación; y la 4ª reunión del Grupo Español sobre la European Chips Act 2.0, que permitirá a València contribuir al marco legal y financiero del sector en Europa.

"Gran impacto económico y social"

El consistorio ha resaltado que este foro tendrá un "gran impacto económico y social" para la ciudad, al atraer inversión, generar empleo cualificado y proyectar la marca València como hub mediterráneo de innovación. De esta forma, el Ayuntamiento ha enfatizado que el València Silicon Forum 2025 "reafirma el compromiso de la ciudad por liderar la carrera global del talento en semiconductores y posicionarse en la primera línea europea". El evento tendrá lugar en la Fundación Bancaja, con acceso a profesionales, empresas y estudiantes interesados en formar parte del ecosistema tecnológico valenciano.