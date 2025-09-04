La Cámara ve el aeropuerto de Valencia "saturado" y operando un 20 % por encima de su capacidad

Un aeropuerto "al límite", operando casi un 20 % por encima de su capacidad máxima -cifrada en 10,5 millones de pasajeros anuales- y cuya falta de ampliación supone "un factor limitante de la competitividad empresarial, la atracción de inversiones extranjeras y el desarrollo del tejido económico regional". Esas son algunas de las conclusiones que deja el informe dado a conocer este jueves por Cámara Valencia sobre la situación actual de las instalaciones de Manises, un texto en el que se apunta que hay un "riesgo de colapso operativo" del aeropuerto valenciano "si no se acomete una ampliación urgente".

A la espera de que Aena dé a conocer cuándo y cómo será la expansión del edificio terminal de Manises -de momento, solo se sabe que esta inversión prometida debe entrar en el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que se extenderá entre 2027 y 2031-, el documento deja claro el grado de "saturación" que vive el aeródromo. En concreto, afirma que este año la infraestructura está operando de media "un 19,6 % por encima de su capacidad", atendiendo a 4.127 pasajeros cada hora. Eso sí, en horas punta y picos de demanda, esta situación se agrava aún más y se trabaja "al 130 %". Un problema que, además, podría empeorar mucho más.

Porque con sus estimaciones, la Cámara afirma que en 2027 -es decir, el primer año en que podría haberse concluido la ampliación del aeropuerto- la actividad de las instalaciones valencianas estarán "un 39,2 % por encima de su capacidad" máxima y, siguiendo con esas previsiones, en 2030 se superará ese límite en un 65,4 %, de tal manera que podría alcanzar una cifra por encima de los 17 millones de pasajeros. "La terminal está al límite de su capacidad", insiste la organización cameral. Un exceso de usuarios que también tiene consecuencias económicas.

Viajeros en el aeropuerto de Valencia, este año. / JM López

Pérdidas milmillonarias cada año

Según analiza el informe, "la falta de adecuación de la infraestructura aeroportuaria y de la limitada dimensión de la terminal de pasajeros" se traducirán en unas pérdidas económicas para la Comunitat de 1.024,7 millones de euros anuales -641 directos, 214 indirectos y 168 inducidos- hasta 2030, afectando en paralelo a 16.240 empleos anuales. Entre ellos, es la restauración el sector que más va a padecer cada año los efectos de una expansión tardía del aeropuerto con 164 millones de euros, seguido de las actividades recreativas culturales y deportivas (156,3 millones de euros) y los hoteles y otros tipos de hospedaje (156 millones).

No obstante, Cámara también teme golpes millonarios para la facturación de otros negocios como los de la construcción, la elaboración de bebidas o, incluso, la fabricación de vehículos, entre muchos otros. “El aeropuerto de València está actuando como un freno al crecimiento. Su insuficiente capacidad es ya un factor limitante para el desarrollo del turismo, la logística y la atracción de inversiones”, afirma en esta línea el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata.

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata. / Levante-EMV

57.000 empresas afectadas

Y es que, según asegura el informe, la limitación de la capacidad aérea -motivada, analiza, porque de los 2.250 millones de euros que se están invirtiendo entre 2022 y 2026 en aeropuertos, solo 33,4 millones de ellos han ido destinados a Valencia, siendo apuestas que "no han solucionado los problemas de saturación"- "compromete la eficiencia de las cadenas de suministro, especialmente en sectores que dependen de sistemas just in time como la automoción, el farmacéutico o el de componentes electrónicos, entre otros". De ahí que, insisten, "las 56.954 empresas valencianas altamente dependientes del transporte aéreo se enfrentan así a incrementos de costes logísticos que erosionan su competitividad internacional". En esta línea, Cámara recuerda también que la mejora de la infraestructura de carga aérea del aeropuerto "mejoraría la complementariedad estratégica con el puerto de València, lo que fortalecería el modelo de logística multimodal valenciano".