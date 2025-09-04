Cítricos y arroz: los damnificados del acuerdo UE-Mercosur

La Unión Europea y el Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) se encuentran a casi dos metros de llegar a la meta en las largas negociaciones que conducirán a la creación de la mayor área de libre comercio del mundo en un momento crucial por el impacto de la política proteccionista de Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a su presidencia. La Comisión Europea ha decidido proponer un pacto provisional para acelerar la entrada en vigor del acuerdo, que podría firmarse este mismo mes de septiembre. En un contexto de aranceles es una gran noticia, como se han apresurado a destacar dirigentes de ambos lados del Atlántico. Sin embargo, los parabienes no los secunda el campo valenciano, que asegura que volverá a ser el pagano de este avance comercial, singularmente el arroz y los cítricos.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha asegurado hoy que dicho acuerdo "pone en riesgo la rentabilidad de numerosos productos agropecuarios de la Comunitat Valenciana". En el caso de los ganaderos, "perjudica sobre todo a los de los sectores avícola y vacuno, con una eliminación de aranceles a 180.000 toneladas de carne de pollo y 99.000 toneladas de carne de vacuno. El sector porcino también se ve damnificado con la autorización de 25.000 toneladas sin aranceles".

Frutas

El tratado contempla, además, la entrada de 60.000 toneladas de arroz sin arancel -una cantidad que supone aproximadamente la mitad de lo que se produce en la Albufera durante todo un año-, por lo que "dicha competencia desleal, que se suma a los arroces asiáticos, contribuye a presionar los precios a la baja". En cuanto a los cítricos, Brasil es el primer país productor e industrial de zumo de naranja, de manera que la supresión de aranceles "podría bajar los precios del zumo y por tanto todos los precios en origen. La Comunitat Valenciana envía entre un 15 y 20% de sus cítricos a industria, lo que ayuda a descongestionar el mercado en fresco".

La Unió Llauradora, por su parte, hace un balance del comercio bilateral y su primera conclusión es que el producto más perjudicado es el arroz "con un desfase de 133.850 toneladas. Exportamos un total de 169 toneladas e importamos 134.019. Le siguen los cítricos, en fresco y zumo, con una diferencia a su favor de 58.297 toneladas. Importamos 73.887 toneladas entre fresco y zumo y solo exportamos 15.590, todas ellas de fruta fresca". Los otros tres productos en la lista son ya ganaderos. En primer lugar, "se sitúa el sector avícola con -28.018 toneladas, todas ellas importadas pues no exportamos nada. Tras este se encuentra el sector vacuno con -14.317 Tm. Importamos 14.340 toneladas y únicamente exportamos 23. Finalmente, está el sector apícola con un déficit de -6.152 Tm pues solo importamos".

Un agricultor en un campo de arroz en Catarroja / Eduardo Ripoll

En un comunicado, AVA reitera su frontal oposición al tratado por “el devastador impacto que tendrá sobre la agricultura y la ganadería europea, ya que supondrá la entrada con ventajas arancelarias de más importaciones en condiciones de competencia desleal que sustituirán a nuestros productos agrarios, que sí garantizan los máximos estándares de frescura, seguridad fitosanitaria, bienestar animal y sostenibilidad. Además, en vista del elevado número de interceptaciones de plagas y enfermedades que acumulan los cargamentos del Mercosur, esta apertura incrementará el riesgo de introducción de nuevos patógenos que amenazan con destruir nuestras plantaciones”.

El presidente de la organización, Cristóbal Aguado, asegura que “la CE trata de embaucar a los gobiernos que están en contra del acuerdo, como Francia, Polonia e Italia, incluyendo compromisos de última hora que, viendo los precedentes, serán muy difíciles de cumplir. En primer lugar, dice que habrá reciprocidad entre las producciones europeas y foráneas, pero no se incluye una modificación de los requisitos sanitarios y fitosanitarios a las importaciones. También habla de cláusulas de salvaguardia, en caso de incrementarse un 10% los envíos o hundirse un 10% los precios, pero no precisa más y se trata de un mecanismo que requiere demasiadas trabas y tiempo para activarse. Y prevé una reserva de emergencia de 6.300 millones, porque hasta la Comisión es consciente de que perjudicará a sectores como la avicultura, el vacuno, porcino, arroz o cítricos”.

Críticas de la Unió

Por su parte, la Unió Llauradora i Ramadera considera en otro comunicado que el Gobierno de España debería oponerse y no ratificar el acuerdo con Mercosur por "ser muy lesivo para los intereses de numerosos productores de la Comunitat Valenciana con cultivos y producciones muy sensibles".

En el caso de que finalmente salga adelante, la organización reclamará compensaciones a través de un fondo de crisis para aquellos agricultores, ganaderos y productos que resulten más afectados. Y es que un estudio elaborado por la Unió concluye que la balanza comercial agraria entre los países de Mercosur y España es claramente deficitaria para nuestros intereses en los productos más perjudicados por el acuerdo, pues el déficit en volumen es de más de 240.000 toneladas.