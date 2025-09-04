La Diputació destina 400.000 euros a entidades turísticas para impulsar el sector en Valencia

La Diputació de València ha convocado las ayudas ‘Impulsem Turisme’ para 2025, destinadas al apoyo de entidades sin ánimo de lucro y representativas del sector turístico de la provincia. El área de Turismo de la corporación, dirigida por el diputado Pedro Cuesta, ha dotado estas subvenciones con un presupuesto global de 400.000 euros. Según ha comunicado la administración provincial, el plazo para que estas entidades puedan presentar sus solicitudes concluye el próximo 23 de septiembre. Hay que tener en cuenta que esta convocatoria de ayudas se divide en dos líneas de subvenciones: una dirigida a asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, con sede en la provincia de Valencia; y otra línea destinada a organizaciones representativas del sector turístico (asociaciones, federaciones…) a nivel provincial. Cada una de ellas cuenta con un presupuesto de 200.000 euros.

Dos líneas de ayudas

“Se trata de dos tipos de ayudas que lo que buscan es colaborar con estas entidades tanto en el fomento del consumo de productos y experiencias turísticas en nuestra provincia, como en el impulso de los servicios turísticos de alojamiento, restauración, ocio y viajes que ofrecen al visitante", explica el diputado de Turismo y Deportes, Pedro Cuesta.

El programa ‘Impulsem Turisme’ de la Diputación tiene como objetivo “colaborar con los municipios y las entidades del sector en el crecimiento turístico y la promoción de nuestro territorio, contribuyendo a la mejora del posicionamiento turístico de la provincia de Valencia en conjunto”, ha agregado Cuesta.

Beneficiarios en 2024

En la anterior convocatoria, la de 2024, se vieron beneficiadas como la primera línea de fondos un total de 37 asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que, gracias a esta ayuda de la Diputación, pudieron llevar a cabo proyectos y acciones turísticas tales como el impulso de nuevas rutas turísticas, participación en ferias, celebración de eventos turísticos y gastronómicos, y otras actividades de dinamización turística. Por su parte, un total de 11 organizaciones representativas del sector recibieron la segunda subvención. "Dicha colaboración fue fundamental para que pudieran desarrollar proyectos de promoción turística vinculados con el ámbito de las distintas entidades, como por ejemplo el ocio, el alojamiento, o la restauración", añaden desde la Diputació.