EDEM bate récord de alumnos para su nuevo curso

EDEM Escuela de Empresarios supera sus objetivos de matrícula para el curso 2025-2026 en sus grados universitarios. Según ha dado a conocer este jueves en un comunicado, 240 estudiantes se sentarán desde este septiembre en sus aulas para iniciar el primer curso del Grado en Creación y Dirección de Empresas (ADE) y del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial (IGE). “Nos sentimos profundamente orgullosos de estas cifras: más de 1.000 alumnos en total cursarán nuestros grados en sus distintas etapas. Es un hito que refleja el esfuerzo constante tras un curso especialmente exigente. En EDEM trabajamos para que el talento tenga acceso a las mismas oportunidades; por eso, este curso destinaremos 1,4 millones de euros a becas de grados”, destaca Hortensia Roig, presidenta de EDEM.

Para este curso, EDEM ha destinado un total 1,6 millones de euros en becas en todas sus etapas formativas, incluyendo ayudas económicas por situación financiera y becas por excelencia académica. Además, se ofrece ayudas específicas de alojamiento para los alumnos de fuera de València.

Con lista de espera

Con 170 nuevos alumnos matriculados, el Grado en ADE de EDEM se consolida "como uno de los más demandados del ecosistema educativo valenciano", afirman desde la entidad, que también apunta a que ya hay "lista de espera para cubrir posibles vacantes". Este grado, adscrito a la Universitat de València, ofrece una formación bilingüe en administración y dirección de empresas con una fuerte carga práctica y cercanía al tejido empresarial desde el primer curso.

Por otro lado, el Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial, con 70 alumnos matriculados, cumple 10 años consolidando su modelo y renovando su plan de estudios de cara al curso 2026 - 2027 con más inmersión en la empresa y 500 horas de prácticas curriculares. El plan de estudios combina a partes iguales contenidos de ingeniería y de gestión empresarial, para formar un perfil profesional único, muy buscado actualmente por las empresas, que necesitan ingenieros con un conocimiento profundo del liderazgo y de la empresa.

"IGE se basa en una metodología práctica con proyectos reales y el desarrollo de habilidades como comunicación, liderazgo y trabajo en equipo, contando con la implicación directa de empresas. Desde el primer curso, los estudiantes enfrentan retos profesionales acompañados por tutores y mentores. El grado, título oficial adscrito a la Universidad Politécnica de Valencia, es bilingüe, con un 50 % de asignaturas en inglés, facilitando la inserción internacional. Desde tercer curso, se ofrecen experiencias internacionales para ampliar su formación y visión global", destacan en el comunicado.

Gran empleabilidad

“En ambos grados, la empleabilidad es nuestro principal aval: el 95 % de los egresados encuentra trabajo tras finalizar sus estudios, y eso es lo que da sentido a todo el esfuerzo”, afirma Elena Fernández, directora de EDEM.