Más de 30 municipios valencianos ya tienen más pensionistas que trabajadores

Los habitantes de la Comunitat Valenciana son, cada día, más mayores. Factores como el aumento de la esperanza de vida -por encima de los 83 años en 2024- o la menor tasa de natalidad entre la ciudadanía están provocando un giro progresivo en la pirámide poblacional. Una realidad cuyas consecuencias, sin embargo, van más allá del apartado social, teniendo un impacto considerable también a otros niveles como el económico y, más concretamente, en la evolución del número de trabajadores o de pensionistas que hay en la autonomía. Tanto es así que, según los últimos datos dada a conocer por el Institut Valencià d'Estadística (IVE), hasta 35 municipios de la Comunitat tienen ya más personas retiradas que afiliados a la Seguridad Social.

Situación al alza

Son un porcentaje pequeño -un 6,45 %- si se tiene en cuenta que en la autonomía hay 542 localidades. No obstante, el avance de lo que podría ser una anécdota parece inexorable. Como prueba de ello, hace solo dos años, esta circunstancia impactaba en 26 pueblos valencianos. O lo que es lo mismo, que en 24 meses hasta nueve municipios han entrado en esta coyuntura. Y la situación podría seguir creciendo próximamente. No en vano, 28 localidades más ven cómo la diferencia entre afiliados y pensionistas no llega a las diez personas actualmente, por lo que pronto podrían afrontar esa misma paradoja.

Pero, ¿cuáles son y, sobre todo, dónde se ubican esos pueblos con más jubilados que empleados? Una primera característica es que, de los 35, más de la mitad -19- se encuentran en Castellón. Son los casos de Vilafranca, Rosell, Villahermosa del Río, Portell de Morella, Canet lo Roig, la Torre d'en Doménec, Montán, Traiguera, Ayódar, Puebla del Arenoso, Benafigos, El Toro, Algimia de Almonacid, San Rafel del Río, Fanzara, Tírig, Matet, Herbers y Arañuel. De ellos, la mayoría no llegan, siquiera, a tener 1.000 habitantes y, además, se encuentran en comarcas del interior como el Alt Maestrat o Els Ports, entre otros.

Los municipios de Valencia y Alicante

Tras Castellón, es Valencia la segunda provincia que más municipios tiene en esta situación -todos, también, en el interior- con los casos de Teresa de Cofrentes, Casas Bajas, Castielfabib, Chera, Benicolet, Casas Altas, Estubeny, Sempere, Vallanca y Puebla de San Miguel. Por último, en Alicante, los pueblos en déficit de trabajadores respecto a los pensionistas son los de Alcoleja, Quatretondeta, Famorca, Benasau, Balones y Benimassot.

La trascendencia de este dato está en la ya complicada necesidad de sostenibilidad del sistema de pensiones, dado que al menos se requieren dos trabajadores para cada jubilado y en las poblaciones mencionadas casi se da la situación inversa.