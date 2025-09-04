Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se normaliza paulatinamente la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y València

La incidencia ha afectado los corredores de Levante, Sur y Este

Tren AVE de Renfe

Redacción Levante-EMV

València

La circulación por la red de alta velocidad se está normalizando paulatinamente, después de que una caída de los sistemas informáticos principales de Adif generara paradas puntuales de algunos trenes y demoras, ha informado este jueves el gestor de infraestructuras ferroviarias.

La incidencia ha afectado fundamentalmente al corredor sur de alta velocidad, que une Madrid con Ciudad Real, Sevilla y otras capitales andaluzas, y el noroeste, que conecta Madrid con Valladolid y Galicia, ha señalado Adif. Y ha tenido menor afectación en las circulaciones por el corredor este, que une Madrid con Barcelona, y el de Levante, que conecta la capital con València, Alicante y Murcia.

Normalidad en Cercanías

En problema no ha afectado a las circulaciones de la red convencional, es decir trenes de media distancia y Cercanías, que han operado con normalidad.

Desde la caída de los sistemas informáticos principales, se activaron los de respaldo, ha explicado Adif, que ha reforzado el personal de circulación y estaciones, fundamentalmente de información y atención a viajeros.

Por su parte, Renfe ha informado en su cuenta en la red social X de que se han habilitado cambios y anulaciones sin coste para los billetes de los trenes afectados durante todo el día de hoy.

