Se normaliza paulatinamente la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y València
La incidencia ha afectado los corredores de Levante, Sur y Este
La circulación por la red de alta velocidad se está normalizando paulatinamente, después de que una caída de los sistemas informáticos principales de Adif generara paradas puntuales de algunos trenes y demoras, ha informado este jueves el gestor de infraestructuras ferroviarias.
La incidencia ha afectado fundamentalmente al corredor sur de alta velocidad, que une Madrid con Ciudad Real, Sevilla y otras capitales andaluzas, y el noroeste, que conecta Madrid con Valladolid y Galicia, ha señalado Adif. Y ha tenido menor afectación en las circulaciones por el corredor este, que une Madrid con Barcelona, y el de Levante, que conecta la capital con València, Alicante y Murcia.
Normalidad en Cercanías
En problema no ha afectado a las circulaciones de la red convencional, es decir trenes de media distancia y Cercanías, que han operado con normalidad.
Desde la caída de los sistemas informáticos principales, se activaron los de respaldo, ha explicado Adif, que ha reforzado el personal de circulación y estaciones, fundamentalmente de información y atención a viajeros.
Por su parte, Renfe ha informado en su cuenta en la red social X de que se han habilitado cambios y anulaciones sin coste para los billetes de los trenes afectados durante todo el día de hoy.
- Aemet avisó a Emergencias a las 9.43 horas del 29-O que 'el momento álgido' de la dana sería 'a las 18 horas en el interior
- Herido de gravedad un hombre en un nuevo tiroteo en Xirivella
- Las nuevas ayudas dana del Consell, al detalle
- El incendio de un desguace en Quart de Poblet provoca una espectacular columna de humo negro
- El tráfico sigue creciendo en València con hasta 20.000 coches más al mes
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- València finaliza la limpieza del nuevo cauce: 'Es la forma de presionar a la CHJ para que asuma sus competencias
- Detenidos un guardia civil y un familiar del piloto Marc Márquez por un asesinato en 2022 en Lleida