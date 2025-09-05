Los pasajeros 'fantasma' del aeropuerto de Valencia
A pesar de no contar con una conexión directa con Manises, decenas de nacionalidades nutren los registros del aeródromo provincial
El aeropuerto de Valencia está, desde hace meses, de dulce. Registro récord tras registro récord, las instalaciones de Manises ven cómo el flujo de pasajeros es continuo, motivado especialmente por un estreno de nuevas rutas internacionales -desde Oslo (Noruega) a Reikiavik (Islandia), pasando por el otro lado del Atlántico gracias a un destino como Montreal (Canadá)- cuyo horizonte parece no tener fin. Unas mayores conexiones, que florecen gracias al interés que las aerolíneas encuentran en el territorio valenciano como punto de origen y destino de sus operativas, que también está provocando una diversificación en las nacionalidades de aquellos que pisan el aeropuerto, algunas de ellas -incluso- sin tener siquiera un vuelo directo con Valencia. Llegadas contabilizadas oficialmente, pero que dentro de los balances totales resultan ínfimas y, casi, 'fantasmales'.
De Togo a Emiratos
Casos que, aunque anecdóticos, son fáciles de apreciar. Poniendo como ejemplo una ruta al azar como la de Valencia con Milán, lo usual es que quienes vuelen entre ambos destinos sean valencianos, milaneses o habitantes de otros enclaves de ambos países. Sin embargo, puede darse el caso de que alguien que coja esa conexión -por un trasbordo no previsto, porque vive en ese lugar en concreto, etc.- sea de un país de Latinoamérica, de Oceanía o del sur de África y que se haya dado esa casualidad. Situaciones puntuales que hacen que por Valencia hayan aterrizado entre enero y julio ciudadanos de Togo, Emiratos Árabes, Chipre o Barbados, entre otros.
Justamente, si se buscan esos sucesos más infrecuentes, el país caribeño está arriba de la lista. No en vano, solo un pasajero llegado a Manises era barbadense, el mismo número que los aterrizados bajo bandera china -un tipo de viajero que tiene que viajar a Barcelona y Madrid desde su país y que, por tanto, no es usual en estos registros-, gibraltareña o mexicana. Tras ellos se sitúan también otros destinos extraños como Togo (dos viajeros), Brasil (3) o Libia (4). También por debajo de diez pasajeros en lo que va de año están los casos de Kenia, India, Guinea Ecuatorial y República Democrática del Congo (todas con cinco pasajeros) o Moldavia, con seis.
Destinos menos extraños
En el otro extremo, dos países cuentan ya con más de 100 viajeros llegados sin tener conexión. Son Croacia (151) y Finlandia (154), este último ya con el anuncio de cara a 2026 de una nueva conexión entre Valencia y Helsinki gracias a Finnair. Resulta significativo, además, el caso de Estados Unidos, una nacionalidad de la que solo han aterrizado 64 personas en el aeropuerto de Valencia, pero que es la cuarta -tras España, Italia y Países Bajos- que más se aloja en la ciudad. Un hecho que se explica en que el 'cap i casal' es una parada dentro de sus circuitos turísticos por varias ciudades españolas o que llegan desde otras ciudades del país por otros motivos como los negocios.
