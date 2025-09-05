Campofrío invertirá 134 millones en su nueva planta de Utiel se levantará en el polígono industrial Nuevo Tollo

Campofrío, filial de la multinacional de alimentación Sigma, ha anunciado que la nueva planta de elaborados cárnicos que tiene previsto construir en Utiel se levantará en el polígono industrial Nuevo Tollo. La adquisición de la parcela ha sido formalizada en el día de hoy con el IVACE, instituto dependiente de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat, tras el proceso de licitación pública correspondiente.

La ubicación del nuevo centro de producción "favorecerá la conectividad logística y permitirá aprovechar una mayor cercanía a centros de distribución y a industria auxiliar del sector agroalimentario, a la vez que contribuirá a la dinamización económica y empresarial de la comarca de Utiel-Requena", según un comunicado de la compañía.

Campofrío ha adquirido una parcela de 26.000 metros cuadrados y prevé destinar un total de 134 millones de euros a la construcción de la nueva instalación de Valencia, tal y como anunció el pasado mes de junio, cuando también reafirmó su compromiso con el mantenimiento de los más de 300 empleos existentes.

Construcción

Con este nuevo paso, Campofrío "avanza en su objetivo de arrancar con celeridad la construcción de la nueva fábrica, mientras continúa trabajando en todos los aspectos necesarios para reanudar la actividad en el menor plazo posible".

La futura fábrica está diseñada "para convertirse en una de las más avanzadas del grupo y estará dotada de tecnologías y procesos de última generación. Además, incorporará medidas de reducción de impacto medioambiental, como la instalación de paneles solares o la transformación de residuos en biogás, entre otras".