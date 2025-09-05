Consum eleva sus descuentos a clientes y socios un 12 %

Consum ha entregado un total de 44,1 millones de euros en cheques y descuentos desde enero a julio de 2025, un 12,2 % más que en el mismo periodo del año anterior. Estos descuentos de la cooperativa, exclusivos para los socios-clientes, han supuesto un ahorro medio de 21 euros por persona, lo que supone un 6,7 % más que en estos meses, pero de 2024. También han llegado a más familias: más de 2,1 millones de socios-clientes, lo que representa un 5 % más que en 2024.

Los distintos descuentos

Esas han sido algunos de los datos que ha dado a conocer este viernes la compañía valenciana, que destaca entre esos descuentos los "Mis Favoritos, Mis Cupones Ahorro, descuentos Cheque Crece, vales de cumpleaños o descuento por compras acumuladas". Según los datos de los últimos meses, destaca el incremento de Mis Favoritos y los descuentos por compras, con más de un 15 % respecto al año anterior y los descuentos Cheque Crece, que se entregan en colaboración con proveedores de la cooperativa, y que han aumentado más de un 4 % en este periodo.

"El programa de ventajas Mundo Consum devuelve a los socios-clientes una parte de sus compras con cheques mensuales y ofrece ofertas personalizadas adaptadas a los gustos de cada socio. Los socios-clientes reciben los descuentos por su canal preferido: correo postal o plataformas digitales, accediendo a la aplicación móvil Mundo Consum y la web", recuerdan desde la entidad, que apunta también a que "la App Mundo Consum permite a los socios ver los descuentos que van acumulando según van realizando sus compras, así como el ahorro que van generando mes a mes. A partir de 50 euros de compra mensual suman al Cheque Mensual un 1,25 % de descuento para próximas compras".

Otros usos

La aplicación permite también realizar la compra en la tienda online, revisar las ofertas y los descuentos personalizados, pedir turno en las secciones de frescos, elaborar listas rápidas para agilizar las compras o localizar las tiendas Consum más cercanas. Además, en la App, en el apartado de Novedades, se pueden consultar todos los nuevos productos que la cooperativa va incorporando a su gama; una información "muy valorada por los clientes".