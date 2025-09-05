La ola de calor de este verano agosta al campo valenciano

Una cifra ilustra mejor que cualquier otra cosa lo que hemos vivido en el pasado agosto: más de 2.100 personas han fallecido en España. 204 de ellas lo han hecho en la Comunitat Valenciana. Esta es la consecuencia más dramática de una ola de calor que ha abrasado al país con las temperaturas más prolongadamente altas desde que hay registros. Un infierno que no ha dejado a nadie impasible y que ha tenido impacto considerable en el sector primario. Son los efectos del cambio climático que, en vista del escaso afán del mundo por revertirlo, parece que irá a peor año tras año. La agricultura y la ganadería valencianas han sufrido en primera línea ese termómetro próximo a reventar y ello se ha traducido, en líneas generales, en un aumento de los costes de producción, en un incremento de las plagas y enfermedades y en una merma del rendimiento de las cosechas a causa del estrés hídrico de las plantas, según el balance de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja).

El vicepresidente de esta organización, Celestino Recatalá, asegura que «cada verano es peor» y no solo por el calor, sino por los innumerables fenómenos que el cambio climático tiene trastocados. A modo de ejemplo, el dirigente agrario menciona el 12 de julio de este año, cuando 20.000 hectáreas de cítricos quedaron arrasadas por el granizo. La extensión fue tan grande que algunos agricultores se vieron afectados en todas sus parcelas. O sea, que lo perdieron todo.

Cultivos

AVA-Asaja ha realizado un balance de los efectos de la ola de calor en los principales cultivos que hay en la Comunitat Valenciana en estos momentos.

Cítricos: Las altas temperaturas obligaron a los agricultores a realizar más riegos. Como la mitad de la superficie agraria se riega mediante aguas subterráneas que requieren energía eléctrica, los sobrecostes energéticos han sido muy elevados. También han incentivado los ataques de plagas como el cotonet de Sudáfrica (’Delottococcus aberiae’), el nuevo trips también procedente del país sudafricano (’Scirtothrips aurantii’) y ácaros. Unido todo ello a los graves temporales de pedrisco a lo largo de la primavera y el principio del verano, se prevé una importante merma de producción tanto de mandarinas como de naranjas. Tanto es así que AVA-Asaja no descarta una reducción respecto a la campaña pasada, que ya fue muy corta, y que podría llegar a significar una disminución del 30% en comparación con la cosecha de hace una década.

Uva: El calor ha acelerado la maduración de la uva, obligando a los viticultores a adelantar la vendimia. Pero lo más significativo es que, después de una primavera lluviosa que movió muy bien la viña y donde se preveía una buena cosecha, el verano extremadamente seco y cálido va a provocar que haya una producción de excelente calidad pero cuantitativamente mucho menor de lo esperado. En las variedades más tempranas AVA-Asaja detecta unas mermas del 30% en la zona de Utiel-Requena, sin contar con las graves reducciones en aquellas zonas afectadas por el pedrisco. No obstante, la reducción a nivel autonómico baja al 20 %.

Almendra: Situación similar a la viña, ya que la buena cosecha que se esperaba en primavera ahora presenta peores perspectivas a causa del calor anómalo. Incluso hay almendros que se están secando.

Un agricultor se refesca durante el trabajo en el campo en Elx en plena ola de calor / AXEL ALVAREZ

Arroz: Además del calor, el verano se ha caracterizado por un exceso de humedad, lo que ha disparado los ataques de piricularia. No en vano, más de la mitad de los arrozales valencianos sufren la incidencia de este hongo que se consolida como la enfermedad más devastadora del cultivo.

Caquis: Las altas temperaturas están causando un mayor número de frutos planchados por el calor que, en los casos más afectados, pierden su valor comercial. Esta circunstancia, unida a los ataques de plagas y enfermedades, amenaza con reducir la producción, si bien no a niveles tan alarmantes como en los años anteriores.

Animales

Ganadería: Los ganaderos también han sufrido importantes problemas en sus explotaciones debido al excesivo calor y a la falta de pastos y de agua en algunos abrevaderos. Los sobrecostes más destacables son el agua y la energía en ventilación, así como la paja para mantener secas las camas de los animales.

Fauna salvaje: El calor provoca asimismo que los animales silvestres -jabalís, cabras montesas, corzos, conejos, etc.- bajen de los montes en busca de comida y bebida a los campos, multiplicando los daños agrarios, así como los accidentes de tráfico y los desperfectos urbanos.

Un citricultor en sus campos de Benifaió en una imagen de archivo / Francisco Calabuig

Este es el paisaje después de la batalla. Y todo indica que se va a repetir en los próximos años, puede que con algún altibajo, pero seguramente a peor en altas temperaturas, en fenómenos climatológicos extremos y en duración de las olas de calor. La cuestión clave es qué se puede hacer. Celestino Recatalá inicia su respuesta con un cierto pesimismo: «No podemos hacer grandes cosas contra el cambio climático, pero algunas sí». Y recuerda a continuación que los agricultores deben tener un seguro con el que puedan hacer frente a las inclemencias. Asimismo, reclama que todas las políticas hídricas inviertan en infraestructuras de almacenaje para no desperdiciar ni una gota de agua y en la construcción de depuradoras.

Tecnología

Hay más. El vicepresidente de AVA-Asaja pide también a la Unión Europea y al Ministerio de Agricultura que dejen de prohibir algunas materias activas para luchar contra plagas y enfermedades. Asimismo, los agricultores reclaman poder utilizar tecnologías nuevas aún no autorizadas en la UE. Singularmente, la CRISPR, una herramienta de edición genética que permite modificar el ADN con una precisión sin precedentes y cuyo potencial en la agricultura estriba, entre otros objetivos, en aumentar los rendimientos agrícolas, hacer que los alimentos sean más resistentes al cambio climático y mejorar su calidad nutricional. Por ejemplo, plantas que puedan prosperar en entornos de sequía.

El dirigente agrario asegura que los integrantes del sector primario «somos clave para combatir el cambio climático», sobre todo en un contexto como el de este verano, en el que se ha producido una ola de incendios inusitada que ha devastado los bosques y pastos de Castilla y León, Galicia o Extremadura. En su opinión, los agricultores contribuimos a «prevenir incendios y luchar contra la desertización». De hecho, Recatalá asegura que «el fuego se para donde está la agricultura. Tenemos un valor importantísimo para la sociedad».