El precio de la vivienda se dispara un 12,7% en el último año, la segunda subida más alta desde que hay registros

El precio de la vivienda se ha disparado un 12,7% entre el junio de este año y el mismo mes de 2024, registrando así la segunda mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

Con la subida del segundo trimestre, superior en medio punto a la experimentada en los tres primeros meses del año, el precio de la vivienda libre acumula 45 trimestres consecutivos de alzas interanuales. Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 12,1% interanual en el segundo trimestre, una décima menos que en el trimestre anterior, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 12,8%, tasa medio punto superior a la del trimestre previo y la más elevada en 18 años, concretamente desde el primer trimestre de 2007.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos.

Mayores subidas

Las mayores subidas de precios se produjeron en Murcia, con un alza del 14,6%; Aragón y La Rioja (+13,7%); Castilla y León y Andalucía (+13,6%), y Asturias, que elevó sus precios un 13,5% en relación al segundo trimestre del año pasado.

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Cantabria (+10,8%), Castilla-La Mancha (+11,3%); Canarias y Cataluña (+11,6%), y Baleares (+11,7%).

En tasa trimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el precio de la vivienda libre aumentó un 4%, medio punto superior a la del trimestre anterior y la más elevada desde el segundo trimestre de 2015, cuando repuntó un 4,2%.

El precio de la vivienda usada también marcó su mayor alza trimestral en diez años, con un avance del 4,2%, mientras que el precio de la vivienda nueva subió un 2,6%, frente al 5,5% del trimestre anterior.