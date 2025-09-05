Las viviendas valencianas de segunda mano se encarecen al nivel más alto de su historia

El precio de la vivienda en la Comunitat Valenciana toca un nuevo techo. En un contexto marcado por la escasez de oferta, unas condiciones hipotecarias más favorables -reflejadas en el alza de las compraventas que se registran mes a mes- y una demanda que no afloja en su ascenso, el coste de adquirir una casa en la autonomía se disparó en el segundo trimestre de 2025 un 12,6 % respecto al mismo periodo del año pasado. Una crecida que, porcentualmente, supone el mayor incremento interanual desde el año 2007, primero del que se tienen registros y cuando la burbuja inmobiliaria daba sus últimos coletazos antes de su estallido. No obstante, si se miran por tipos de alojamientos, la situación de la vivienda usada es todavía más preocupante. No en vano, su coste nunca había tocado estas cotas desde que hay registros.

Evolución disparada

Son algunas de las conclusiones que deja el último Índice de Precios de Vivienda (IPV) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una estadística que pone el foco especialmente en cómo han evolucionado las casas de segunda mano, nicho que aglutina alrededor de nueve de cada diez compras en la autonomía actualmente. Y es que, respecto al mismo momento del año pasado, el índice ha escalado casi 20 puntos -un 13,4 %- hasta marcar un pico en los 161,4 puntos. Ni siquiera en ese segundo trimestre de 2007 este valor estuvo en esos guarismos (156,8 puntos).

Viviendas en construcción en València, en una imagen de archivo. / Francisco Calabuig

Dada esta situación, cualquier comparativa con los años previos deja clara la tensionada situación que tiene el mercado. Por ejemplo, aquel que adquiriera una vivienda usada en el segundo trimestre de este año ha pagado, de media, más de un 43 % más que si esa misma casa la hubiera comprado antes de la pandemia y casi un 60 % más cara que en el mismo mes, pero de hace una década, en 2015. O lo que es lo mismo, una subida que casi triplica la que ha vivido un elemento clave para estas compras como son los salarios y que supera también los distintos incrementos inflacionarios que se han vivido en los últimos años. Por su parte, en lo que respecta a la vivienda nueva en la Comunitat Valenciana, también toca un nuevo máximo (190 puntos), aunque la subida respecto al dato del ejercicio pasado es inferior, ya que ese auge fue 'solo' de 8 %.

Pero, más allá de la evolución interanual, ¿qué comportamiento ha tenido la vivienda en esos meses? El índice general de precios se elevó un 4,6 % respecto al dato con el que cerró marzo, un impulso derivado también más del incremento en las adquisiciones de casas de segunda mano -suben un 4,9 %- que del encarecimiento de las nuevas (2,7 %). Tendencias que parece que seguirán al alza.

Seguirá subiendo en 2025

Según un comunicado lanzado por la portavoz de Fotocasa, María Matos, estas alzas son "lógicas" debido a la limitada oferta de viviendas disponibles y la cada vez mayor demanda que recibe el sector. No en vano, según sus estimaciones, se necesitan alrededor de 240.000 viviendas para satisfacer la creación de nuevos hogares, pero el sector inmobiliario solo produce 100.000 unidades nuevas. De este modo, desde el portal creen que la subida de precios se seguirá acentuando durante 2025, especialmente en las zonas donde la presión para comprar es mayor, como las grandes capitales y las zonas costeras, dos criterios que cumplen enclaves de la Comunitat como València o Alicante. Además, desde la plataforma no ven que otra burbuja inmobiliaria esté cerca, ya que las condiciones hipotecarias "siguen siendo prudentes y se mantienen dentro de los criterios de solvencia exigidos por el Banco Central Europeo (BCE)".