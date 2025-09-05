Valencia acumula un décifit de más de 60.000 viviendas

Uno de los factores esenciales de que el precio de la vivienda siga subiendo sin saberse cuándo se detendrá está en las carencias de la oferta, es decir, que en los últimos años no se han construido suficientes inmuebles residenciales en la Comunitat Valenciana y en la mayor parte de España. La falta de pisos es enorme. CaixaBank Research ha puesto números al problema. En el caso de la provincia de Valencia, el déficit acumulado entre 2021 y 2024 asciende a 60.410 en el supuesto más extremo. En la de Alicante la citada cifra sube a 86.021 y en la de Castellón, a 18.140. Por tanto, la falta de viviendas en la Comunitat sube a más de 164.000.

El informe sobre el sector inmobiliario en el segundo trimestre de 2025 utiliza tres aproximaciones complementarias para cuantificar el mencionado déficit. La primera compara los visados de obra nueva con la creación neta de hogares; la segunda, las viviendas terminadas con dicha creación neta de hogares, y la tercera ajusta un poco más la estimación y descuenta a las viviendas destinadas a uso turístico y las adquiridas por extranjeros no residentes.

Primera estimación

Según la primera estimación, el déficit de vivienda acumulado en cuatro años asciende a unas 515.000 viviendas en España, cifra que se eleva hasta cerca de 600.000 si se consideran las viviendas terminadas (en lugar de los visados) y que alcanzaría las 765.000 si además se restaran otros usos alternativos de la vivienda. Esto equivale al 4,0% del parque de viviendas principales en 2024 y representa cerca del 80% de los hogares netos creados. Es decir, la nueva vivienda disponible, una vez descontamos el resto de los usos de la vivienda, solamente habría podido alojar a un 20% de los hogares netos creados, y, en consecuencia, el resto de los hogares se alojó en viviendas secundarias reconvertidas en principales.

Bloque de viviendas en València / Francisco Calabuig

En el caso valenciano, en el primer supuesto la cifra se queda en 51.901 -frente a los 38.921 de Alicante y los 13.114 de Castellón-, mientras que en el segundo sube a 55.108, por 44.729 en Alicante y 14.489 en Castellón. En Valencia, el déficit equivale a un 5,4 % del parque de viviendas. Es un porcentaje 1,4 puntos superior al de España, pero inferior al 10,9 % de Alicante y al 6,9 % de Castellón.

Optimismo

Pese a las carencias mencionadas, el informe es optimista. Recuerda que en los últimos 12 meses hasta el mes de mayo, se visaron en España unas 132.000 viviendas nuevas, lo que supone un incremento del 13% interanual, al que hay que añadir el 17% registrado en 2024. Además, "se prevé que esta tendencia continúe al alza de forma gradual, teniendo en cuenta la fortaleza que sigue mostrando la demanda y la intención del sector promotor de seguir incrementando el parque de vivienda actual. Sin embargo, este incremento en la oferta sigue siendo insuficiente para absorber la demanda y cerrar el déficit acumulado desde 2021 de más de 500.000 viviendas".

Por último, el documento concluye, en relación a los precios, que "si bien algunos indicadores comienzan a detectar señales de sobrevaloración en el mercado inmobiliario español, cabe recordar que el contexto actual es muy distinto al del boom de los 2000".