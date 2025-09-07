Las compras de coches tras la dana se fían a los modelos nuevos

Hace más de diez meses, la catástrofe de la dana se llevó por delante más de 120.000 vehículos en los distintos municipios damnificados de la provincia de Valencia. Sin movilidad, muchos de esos ciudadanos afectados se lanzaron pronto a la compra de nuevos coches para poder desplazarse, unas adquisiciones que siguieron durante el comienzo de este año y cuya traslación ha quedado manifiesta en los balances de matriculaciones ofrecidos por las distintas patronales del sector. Ahora que esa avalancha parece haberse frenado, la imagen de cómo han sido esas compras se hace más clara. Y, con ella, se puede observar cómo la ciudadanía ha acabado optando mayoritariamente por hacerse por un vehículo nuevo en vez de apostar por uno usado.

Es lo que se desprende de los últimos datos publicados por la patronal de la distribución, Ganvam, que reflejan cómo en la provincia de Valencia se han vendido 133.120 turismos entre el 1 de enero y el 31 de agosto. O lo que es lo mismo, 37.808 unidades más que en el mismo periodo de 2024. Aunque no todas esas matriculaciones están vinculadas a la riada, el amplio margen entre los registros de ambos ejercicios sí que reflejan cómo la mayoría de ellas tienen una vinculación estrecha.

Crecimientos disparados

Yendo al detalle, a pesar de ser un mercado menor, la realidad es que casi tres de cada cuatro coches que han adquirido los valencianos en los últimos ocho meses han sido modelos a estrenar. Así, las ventas de turismos nuevos han pasado de ser 22.312 en 2024 a las 49.763 en este 2025 -un 123,03 % más, equivalente a 27.451 unidades-. Por contra, el aumento en las matriculaciones de los modelos de segunda mano ha sido mucho más comedido, ya que tan solo se han elevado desde las 73.000 unidades a las 83.357. Es decir, 'únicamente' una mejora del 14 % que supone poco más de 10.350 coches. Pero, ¿qué motivo puede haber para ir antes a por uno nuevo?

Esa respuesta tiene como uno de sus factores principales las ayudas del plan Reinicia Auto+ -en el que participan más de 1.300 concesionarios- lanzado por el Gobierno, que han estado ofreciendo bonificaciones de hasta 10.000 euros para aquellos ciudadanos de las zonas afectadas que compraran un vehículo. Este importe, sin ir más lejos, ha ido ligado a las nuevas adquisiciones de coches con etiqueta CERO -eléctricos e híbridos enchufables-, mientras que para los de combustión e híbridos no enchufables la cuantía dada se queda en 5.000 euros por vehículo. La diferencia, además, es sustancial respecto al dinero que se paga por los vehículos de segunda mano. Sin ir más lejos, los que tienen etiqueta CERO reciben mucho menos importe (4.000 euros por cada vehículo), mientras que la rebaja para los que son ECO o C también baja a más de la mitad (2.000 euros).

Los coches más buscados

Con esos importes, según explicó esta misma semana este diario y a diferencia de lo que sucede a nivel nacional -donde mandan Toyota y Renault-, han sido los vehículos coreanos -Hyundai y Kia- los más buscados en la Comunitat Valenciana. No obstante, el modelo más escogido no ha sido de uno de estos fabricantes, sino más bien de la marca rumana Dacia, concretamente el Sandero, del que se han vendido más de 3.000 unidades hasta agosto solo en la provincia de Valencia. Junto a él, el ZS de la compañía MG -británica de origen pero china de capital- y el Kuga que Ford fabrica en Almussafes son los otros dos modelos que cierran el 'podio' de las compras valencianas de coches.