El negocio de la segunda vida para los teléfonos móviles pide su turno

Dar una segunda vida a dispositivos como batidoras, patinetes eléctricos o móviles se erige como una industria cada vez más valorada. Un nicho en auge que identificaron hace tres años Luis Reig, Oriol Chimenos y Leonardo Ramírez y al que decidieron lanzarse con la creación de la firma Geekmarket. Como cuenta el primero de ellos, los tres "teníamos una empresa anteriormente, la vendimos y decidimos que queríamos montar una cosa diferente". Tras ver hacia dónde iba el mercado, el entorno tecnológico del reacondicionado [coger un artículo usado y restaurarlo para que esté como si fuera nuevo] captó su atención. "Vimos que en Europa se le estaba dando mucha importancia a ese segundo uso, a la reutilización", afirma.

Fue la idea base para lanzar una compañía cuyo horizonte está en vender todo tipo de dispositivos restaurados, pero cuyo punto de partida se ha centrado especialmente en un producto, los móviles y, más en concreto, los iPhone de Apple. Dentro del sector, no en vano, los móviles –que representan el 70 % de las ventas totales del mismo– "eran la pata importante, porque son pequeños y se pueden transportar bien. Además, hay mucho proveedor y mucha oferta en tienda", explica Reig.

Con descuento

En el caso de Geekmarket, en la actualidad venden desde modelos más antiguos de la marca de la manzana como el iPhone 8 a otros más recientes, ofreciendo descuentos en su coste del 30 % o el 50 %. En ese procedimiento, primero compran estos dispositivos móviles ya reacondicionados de sus proveedores, los testean en sus instalaciones centrales ubicadas en València y, posteriormente, los ponen en venta a través de diferentes canales. "Vendemos en nuestra web, en los principales marketplaces como Amazon o eBay... y en cada una tenemos nuestra estrategia, con unos precios y unas condiciones concretas", asegura Reig sobre un procedimiento que, a diferencia de otros actores del sector, en su caso está «muy automatizado».

En palabras del confundador, tras el impulso que vive su negocio están factores como que "mucha gente que no estaba dispuesta a comprar algo de segunda mano, ya ha dado ese paso", pero también el ahorro que se da al tener un menor precio. Todo ello sin olvidar que "también es muy bueno para el planeta por la reducción de la huella de carbono y que es un producto que funciona perfectamente".

Miles de ventas mensuales

Ese éxito creciente se traduce en que, cada mes, ya "hacemos miles de ventas", muchas de ellas a países como Alemania, Francia e Italia, que son "los que más los demandan". Un modelo de negocio que, además, ya es rentable. "La idea es facturar este año unos diez millones de euros", afirma Reig, que ve "muchas iniciativas sobre la mesa" en el horizonte de Geekmarket. Entre ellas, por ejemplo, está vender otras marcas y productos, tener una tienda física o poder hacer ellos mismos el reacondicionamiento. No obstante, por ahora, Reig destaca que en ese nicho telefónico "nos queda camino por recorrer aún. Podemos seguir creciendo en canales de venta y países".