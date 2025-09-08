La crisis de Ford reduce en un 21 % el tráfico de coches en el puerto de València

Ford Almussafes, emblema del automóvil valenciano, lleva años a la baja. Su producción, marcada desde la pandemia por la constante pérdida de modelos como el Mondeo o la furgoneta Transit, se ha venido reduciendo hasta mínimos históricos. Un golpe que provocó que de sus líneas de fabricación solo salieran este año poco más de 60.000 vehículos hasta el fin de julio. O lo que es lo mismo, una rebaja de más del 25 % respecto al mismo periodo del ejercicio pasado.

Caída en el puerto

Sin embargo, esta crisis que vive la factoría valenciana no solo tiene repercusión en su registros. También impacta directamente en otras entidades como el puerto de València, lugar por el que circulan los coches que salen de la fábrica rumbo a otros destinos del mundo y cuyo tráfico ro-ro –acrónimo del término inglés roll-on/roll-off, es decir, la carga, descarga, tránsito y transbordo de mercancías rodadas como coches, camiones y maquinaria– es el único entre los principales puertos de España que cae respecto a los datos de 2024.

En concreto, este balance baja desde enero un 1 % hasta quedarse en 8,4 millones de toneladas. La caída resulta, en lo que a peso se refiere, pequeña –explicada, entre otros factores, en que la marca del óvalo exportaba hasta abril de 2024 unas furgonetas como la Transit, que son más pesadas que un coche, junto a los Kuga, los únicos ‘supervivientes’ en este 2025–. Sin embargo, si se miran las unidades de automóviles movidas, el desplome resulta mucho mayor. Y eso que, si se analizan las ventas de los modelos de la compañía estadounidense en Europa, la situación está siendo ligeramente mejor que en 2024.

Pese a ello, por el puerto de València pasaron entre enero y julio 190.127 vehículos, un 21,4 % menos que los 241.996 del año pasado. Además, este registro resulta paradigmático si se aprecia la evolución de otro enclave portuario valenciano como el de Sagunt, por donde salen y entran los coches de otra marca como Toyota -que tiene una terminal allí– y que sí se encuentra al alza (+5,1 %), superando los 108.026 vehículos.

Otras evoluciones

Pero, más allá de València, ¿cómo evoluciona el tráfico ro-ro en el resto de puertos españoles? La realidad es que, mayoritariamente, se ha producido un crecimiento que deja la media nacional –según los últimos datos de Puertos del Estado– en una subida del 3,1 % y más de 45 millones de toneladas movidas. Al frente de todos ellos está Baleares, que ve cómo este tipo de tráficos crecen un 4,7 % hasta superar los 9,3 millones de toneladas. Cada vez más cerca de Valenciaport se ubica Algeciras, cuyos tráficos –vinculados a puertos como los de Marruecos– se elevan un 7,5 % hasta las 7,7 millones de toneladas. Barcelona, por su parte, crece menos –solo un 0,3 %– y se queda en los 7,15 millones de toneladas.